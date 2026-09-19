Bild: В доме помощника кандидата от АдГ прошли обыски

Полиция ФРГ обыскала дом помощника кандидата от АдГ из-за оружия

Tекст: Мария Иванова

Полиция Германии провела обыск в доме личного помощника Кристин Бринкер, ведущего кандидата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Берлине, передает РИА «Новости». Поводом для следственных действий стали подозрения в незаконном хранении оружия.

«Полиция провела обыск у близкого сотрудника ведущего кандидата от АдГ Кристин Бринкер... На этой неделе к нему пришли следователи для проведения обыска по подозрению в незаконном хранении оружия», – говорится в публикации.

В ходе обыска правоохранители не обнаружили оружия, однако нашли наркотики и нацистскую атрибутику. По словам представителя прокуратуры, изъятые предметы пройдут криминалистическую экспертизу, результаты которой определят возможность уголовного преследования.

Запрещенные вещества были спрятаны в обложке виниловой пластинки, купленной на блошином рынке. Сама Бринкер заявила, что ее помощник является коллекционером, и у нее не было причин подозревать его в радикальных взглядах. Выборы в палату депутатов Берлина пройдут 20 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в окружении кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Ульриха Зигмунда нашли бывших активистов неонацистской группировки.

На недавних выборах в Саксонии-Анхальт эта ультраправая партия получила рекордную поддержку избирателей.

В Бундестаге канцлер Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями из-за итогов голосования.