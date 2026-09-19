Директором ВПП ООН стал американец

Бывший заместитель министра США возглавил продовольственную программу ООН

Tекст: Мария Иванова

О кадровых перестановках сообщила председатель исполнительного совета организации Карла Баррозу Карнейру, передает РИА «Новости».

«Я поздравляю Люка Линдберга с назначением на должность исполнительного директора ВПП и желаю ему успехов в работе. Совместное решение проблемы голода в мире никогда не было столь срочным, как сейчас», – заявила она.

Новый руководитель сменит Синди Маккейн, которая покинула должность по состоянию здоровья в мае этого года. Решение о назначении приняли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава профильной сельскохозяйственной организации Цюй Дунъюем после специальных консультаций в Риме.

С прошлого года новый руководитель работал в американском министерстве сельского хозяйства. Представители Соединенных Штатов бессменно возглавляют базирующуюся в Риме структуру с 1982 года. Сейчас ведомство помогает более чем 100 млн человек в 83 странах на фоне острой нехватки продовольствия у 266 млн жителей планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности исполнительного директора ВПП ООН Карл Скау заявил о вынужденном изъятии продовольствия у голодающих ради спасения умирающих.

Представитель ФАО ООН Олег Кобяков предсказал рост числа голодающих в мире до 520 млн человек к 2030 году.

Эксперты Всемирной продовольственной программы спрогнозировали острую нехватку еды для 49 млн человек из-за природного явления Эль-Ниньо.