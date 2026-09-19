МВД рассказало о способах защиты аккаунта в мессенджере

МВД назвало эффективные способы защиты аккаунтов в мессенджерах от мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двухфакторная аутентификация и отключение автоматической загрузки файлов помогут защитить аккаунт в мессенджере от взлома, передает РИА «Новости».

Злоумышленники похищают аккаунты пользователей, используя методы социальной инженерии. Они внимательно изучают профили жертв, а затем выстраивают схему обмана так, чтобы человек сам выдал конфиденциальные данные.

Правоохранители настоятельно советуют включить двухфакторную аутентификацию. В этом случае, даже получив код авторизации, преступник не сможет войти в профиль без дополнительного пароля. Важно помнить, что называть коды посторонним людям ни в коем случае нельзя, это делают только мошенники.

Кроме того, рекомендуется отключить автоматическую загрузку файлов. Злоумышленники часто рассылают вредоносные программы под видом фотографий или обновлений, и автоматическая загрузка позволяет вирусу проникнуть на устройство без проверки.

В ведомстве также рекомендуют регулярно проверять активные сессии и завершать неизвестные сеансы связи. Дополнительной мерой безопасности станет запрет на добавление аккаунта в группы и каналы незнакомыми пользователями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют схему с фейковыми голосованиями для захвата учетных записей россиян.

Правоохранители зафиксировали массовую рассылку фишинговых сообщений от имени технической поддержки.

Хакеры научились перехватывать доступ к мессенджерам с помощью замаскированных вредоносных программ.