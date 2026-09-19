Полиция Берлина зафиксировала более 1,3 тыс. случаев порчи предвыборных плакатов

Tекст: Мария Иванова

В преддверии выборов в палату депутатов Берлина полиция зарегистрировала более 1,3 тыс. фактов порчи агитационных материалов, передает РИА «Новости». Наибольший ущерб нанесен партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«В ходе продолжающейся избирательной кампании в столице полиция Берлина в период с 2 августа по 16 сентября зарегистрировала множество фактов повреждения плакатов. В общей сложности были получены сообщения о более чем 1,3 тыс. случаев. Больше всего пострадали плакаты АдГ – по всему Берлину за это время был зафиксирован 801 факт порчи плакатов этой партии», – цитирует издание Bild правоохранителей.

Кроме того, вандалы испортили 148 плакатов Христианско-демократического союза (ХДС), 102 материала беспартийных кандидатов, 95 плакатов «Левых» и 88 – Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы в берлинскую палату депутатов и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

Согласно опросу Politbarometer для ZDF, «Левые» опережают ХДС в столице, набирая 22% против 20%. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала около 44%, а ХДС – лишь 17%, что стало худшим результатом партии в регионе со времен объединения страны.

Популярность канцлера падает на фоне экономической политики, ориентированной на рост военных расходов и создание сильнейшей армии в Европе, независимой от американского ВПК. Эксперты считают эту попытку обреченной на провал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

Рейтинг Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца по итогам голосования упал более чем в два раза.

Вскоре после выборов Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями во время дебатов в Бундестаге.