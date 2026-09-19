DR анонсировала подписание договора США по Гренландии

DR сообщила о планах США подписать договор по безопасности Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские и датские власти готовятся утвердить новый стратегический документ, передает РИА «Новости». Церемония пройдет в Нью-Йорке на полях ассамблеи ООН. Ранее стало известно о планах усилить военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике.

«Договор между США, Гренландией и Данией планируется подписать на следующей неделе на церемонии в Нью-Йорке в связи с Генеральной ассамблеей ООН. Соглашение должны будут подписать Дональд Трамп, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен», – отмечают журналисты телерадиокомпании DR.

Ранее Дональд Трамп анонсировал бессрочную сделку по контролю над островом. Соглашение позволит Пентагону бесплатно разместить там крупный контингент войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о получении постоянного контроля над безопасностью Гренландии. За несколько дней до этого американские военные осмотрели аэродром на юге острова для нужд НАТО. Летом премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи данной территории.