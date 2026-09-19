Такер Карлсон признался в любви к русской бане

Tекст: Антон Антонов

«Если и есть в России что-то, что я обожаю, так это баня. У меня она есть и дома, я хожу туда каждый день. В общем, надеюсь, что смогу вернуться», – сказал Карлсон автору ИС «Вести» Ольге Скабеевой.

Он отметил, что российское общество образованное и начитанное, и добавил, что ему нравится популярная в России мысль о пользе пребывания на свежем воздухе даже в плохую погоду.

Карлсон признался, что вряд ли сможет в полной мере понять, что такое «русская душа», поскольку сам он американец, а его предки родом из Британии и Скандинавии.

По его словам, за ужинами с русскими собеседниками, где они ели русскую еду и курили, он много размышлял об этом понятии – о глубокой связи русской души с историей и Богом, о вере в искупительную силу страдания и стойкость общества, познавшего трагическую природу жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете.

Ранее он заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

Журналист также подчеркнул, что готов приехать в российскую столицу в любой момент, в отличие от Киева, куда поехать не может из-за угрозы собственной жизни.