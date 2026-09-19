Гутерреш призвал США выдавать визы всем делегациям в ООН

Tекст: Антон Антонов

«Генеральный секретарь призывает страну пребывания обеспечить выдачу виз всем делегациям в соответствии с ее обязательствами по Соглашению о штаб-квартире», – заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш выразил сожаление в связи с решением Вашингтона не выдавать визу главе палестинской администрации, передает РИА «Новости».

Соединенные Штаты продлили санкции против палестинского руководства, что автоматически привело к отказу в визе для Аббаса. Как и в прошлом году, он выступит перед Генассамблеей по видеосвязи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ранее уже отказывали в выдаче визы Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.

