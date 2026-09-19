Глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию в Молдавии

Глава «Молдовагаза» Чебан: Тарифы на электроэнергию в Молдавии вырастут

Tекст: Антон Антонов

«Что касается электроэнергии. Мы входим в зиму, наши ТЭЦ работают на природном газе. И доля электроэнергии, которая будет поступать в энергобаланс страны, и все потребители обязаны выкупать ту часть электроэнергии, которая вырабатывается основными двумя производителями – «Термоэлектрика» и ТЭЦ-Норд, то однозначно здесь будет рост тарифа на электроэнергию», – заявил Чебан в эфире N4.

Он также рассказал о динамике закупочных цен на газ: если 1 сентября они составляли 600 евро за тысячу кубометров, то сейчас превысили 800 евро и приближаются к отметке 900 евро. Именно этот фактор, по его мнению, станет основной причиной для пересмотра тарифов, передает РИА «Новости».

В конце августа правительство Молдавии продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Решение было принято после того, как Национальное агентство по регулированию энергетики повысило тариф на газ на 41%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре после августовского повышения на 41%.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил сохранение зависимости страны от российского газа до 2028 года.

Ранее на фоне энергокризиса Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии уже одобрило значительное повышение тарифов на электроэнергию и тепло.