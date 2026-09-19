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    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    19 сентября 2026, 05:18 • Новости дня

    Российский моряк умер после утечки хладагента на судне в Пусане

    Tекст: Антон Антонов

    Один из российских моряков, получивших травмы при утечке хладагента на судне «Калтан» в южнокорейском порту Пусан, скончался спустя четыре дня после происшествия, сообщили в генеральном консульстве России.

    «С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна», – заявили дипломаты.

    Генконсульство выразило соболезнования близким погибшего моряка, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Пусана в результате утечки хладагента на судне «Калтан» пострадали четыре гражданина России.

    По данным южнокорейских СМИ, двое пострадавших были госпитализированы с остановкой сердца, однако позднее их сердцебиение восстановилось.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

    Tекст: Вера Басилая

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах, сообщил ЦИК Бурятии.

    В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

    «Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

    Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    К вечеру пятницы явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу превысила 25%, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

    По состоянию на 20:15 по московскому времени явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу достигла 25,66%.

    «Ход голосования по федеральному округу – 25,66%», – сообщается на сайте ЦИК.

    Напомним, к 15:39 мск явка на выборах в Государственную думу превысила 20%.

    Президент России Владимир Путин проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Первые избирательные участки открылись на Камчатке.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle

    Песков заявил о планах внешнего управления активами Auchan и Nestle

    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о введении внешнего управления предприятиями иностранных компаний Auchan и Nestle на территории России.

    По словам Пескова, речь идет исключительно о передаче активов Auchan и Nestle в России под контроль государства, передает ТАСС.

    «Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления, никаких других решений пока не принималось», – отметил представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Руководство швейцарской корпорации Nestle приступило к изучению возможных вариантов дальнейшей работы.

    Министерство иностранных дел России ранее исключило возможность национализации имущества западных компаний.

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    18 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО

    Военное министерство США опубликовало кадры полета НЛО над Ближним Востоком

    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    @ DoW

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы, способным разгоняться до 805 км в час.

    Запись вошла в шестой пакет архивных данных американского военного ведомства, передает ТАСС. На кадрах запечатлено стремительное перемещение загадочного аппарата над сушей и водной поверхностью.

    В официальном документе уточняется, что съемка велась на Ближнем Востоке в 2024 году. В пояснительной записке говорится: «НЛО на нем представляет собой белую круглую сферу, движущуюся со скоростью 500 миль в час».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское Министерство обороны разместило в открытом доступе пятый пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах.

    Месяцем ранее военное ведомство представило четвертую часть рассекреченных исторических документов.

    Самая первая публикация десятков фотографий и видеозаписей состоялась на сайте Пентагона в мае.

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    18 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Житель Звездного городка проголосовал на выборах в костюме космонавта

    Tекст: Вера Басилая

    Житель подмосковного Звездного городка решил проголосовать в костюме космонавта, сообщили в избирательной комиссии Московской области.

    Голосование на участке в Звездном городке прошло с космическим колоритом, передает Мособлизбирком.

    «Подмосковный избиратель – ты просто космос! Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке. Фото с УИК №708», – говорится в сообщении комиссии.

    Мособлизбирком также опубликовал фотографии мужчины, пришедшего отдать свой голос в костюме российского космонавта.

    Ранее житель чукотского села Нешкан ради обеспечения стопроцентной явки прервал рыбалку.

    Члены некоторых участковых избирательных комиссий в Бурятии встретили пришедших голосовать граждан в национальных костюмах.

    К 13:25 по московскому времени явка избирателей достигла 10,09%.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный украинскими спецслужбами мужчина собирался достать взрывчатку для уничтожения объекта инфраструктуры в Майском районе Кабардино-Балкарии, его задержали в этот момент, сообщили в ФСБ.

    Задержан подозреваемый 1986 года рождения, это уроженец Черниговской области УССР, он причастен к подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Мужчина установил связь с кураторами из СБУ два года назад через Telegram. В 2025 году он проник на территорию России под видом участника гуманитарного обмена. Главной целью агента стал газопровод в Майском районе республики.

    Силовики взяли злоумышленника с поличным в момент извлечения самодельного взрывного устройства из тайника. Против него возбудили уголовные дела о подготовке к диверсии, незаконном обороте оружия и государственной измене. Фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    По решению суда обвиняемого отправили под стражу. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

    В конце прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв газораспределительной системы в Кабардино-Балкарии.

    Осенью 2025 года спецслужбы задержали агента Киева за подготовку теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье.

    В начале сентября 2026 года правоохранители арестовали жителя Крыма за планирование взрыва в военном госпитале Симферополя.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    18 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США

    Канцлер Германии Мерц констатировал завершение эпохи дружбы США и Евросоюза

    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха безусловной трансатлантической дружбы между США и Евросоюзом, вероятно, завершилась, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о завершении эпохи безусловной трансатлантической дружбы между Вашингтоном и Брюсселем, передает RT со ссылкой на Bloomberg. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в штаб-квартире своей партии в Берлине.

    «Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», – подчеркнул Мерц.

    Глава немецкого правительства отметил, что политические взгляды Соединенных Штатов и их отношение к трансатлантическому альянсу претерпевают изменения. Примечательно, что эти слова прозвучали в день телефонного разговора канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной канцлер Германии Фридрих Мерц перешел в прямую атаку на американского лидера.

    Президент США Дональд Трамп в ответ жестко раскритиковал работу немецкого политика.

    Накануне западные СМИ допустили скорую отставку главы правительства ФРГ на фоне падения рейтингов.

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    18 сентября 2026, 08:50 • Новости дня
    МВД назвало десять причин для замены паспорта

    МВД: Паспорт меняют при смене личных данных и изменении внешности

    МВД назвало десять причин для замены паспорта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданам России необходимо обновлять основной документ при достижении определенного возраста, смене личных данных, сильном изменении внешности или повреждении бланка, сообщили в МВД.

    Основными поводами для смены документа остаются возрастные рубежи в 20 и 45 лет, передает РИА «Новости».

    Также процедура обязательна при существенной корректировке внешнего вида человека после болезни или медицинского вмешательства. Другой причиной может служить утрата или хищение паспорта.

    Обновление документа требуется при изменении фамилии, имени, отчества, а также даты и места рождения. Процедуру придется пройти, если бланк сильно изношен, поврежден или лишился страниц для отметок, из-за чего невозможно установить его подлинность.

    Дополнительными факторами для выдачи нового бланка служат обнаруженные ошибки и неточности. Кроме того, замена необходима при невозможности проставить обязательные штампы, внести сведения о детях или при появлении непредусмотренных записей.

    Напомним, размер государственной пошлины при плановой замене документа по возрасту составил 300 рублей.

    Весной МВД отвергло инициативу о сохранении прежних серии и номера бланка.

    В прошлом году ведомство напомнило об обязанности граждан обновлять удостоверение личности после существенного изменения внешности из-за болезни.

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    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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