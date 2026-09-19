  • Новость часаТрамп подписал закон о санкциях против России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией
    Явка в первый день выборов в Госдуму приблизилась к 30%
    Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    19 сентября 2026, 02:39 • Новости дня

    МИД заявил о резком росте военной активности НАТО в Арктике

    Глава департамента МИД Масленников: НАТО наращивает присутствие в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО стремительно наращивает военное присутствие и интенсивность учений в Арктике, заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

    «В последнее время государства-члены НАТО немотивированно и стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в высоких широтах», – сказал Масленников.

    Масленников напомнил, что в феврале альянс запустил миссию «Арктический часовой», под эгиду которой перевели коалиционные тренировочные мероприятия на Крайнем Севере, передает РИА «Новости».

    Дипломат также рассказал, что с 22 августа по 3 сентября в Исландии под руководством США прошли учения «Северный викинг». По его словам, они отвечают задаче НАТО по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и ее партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко назвал недавние учения НАТО в Арктике прямой подготовкой к вооруженному столкновению с Россией.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее обвинил альянс в стремлении превратить Арктику в зону военного противостояния.

    Командование НАТО при этом расширило задачи авиационной миссии в Исландии, превратив обычное воздушное патрулирование в комплексную систему противоракетной обороны.

    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов, включая Петербург и Калининград.

    По словам Ждановой, на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, передает ТАСС.

    «Если Черное море превратилось в полноценную арену силового противостояния, то на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», – заявила дипломат на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова напомнила о недавних высказываниях главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он призывал усилить военные учения вблизи российских границ. В связи с этим дипломат предложила польским коллегам объяснить соответствие подобных призывов принципам ответственного поведения.

    Ранее Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал нанести удары по этому российскому региону.

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов указал на отработку странами НАТО сценария изоляции эксклава в ходе военных тренировок.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские океанологи нашли в Арктике новое теплое поверхностное течение

    РНФ: Ученые МФТИ нашли в Северном Ледовитом океане новое теплое течение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение длиной более 1 тыс. километров, которое переносит соленую воду из Атлантического океана, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

    Отечественные исследователи нашли в акватории Баренцева и Карского морей ранее неизвестное теплое поверхностное течение длиной более 1 тыс. километров. Оно переносит большие объемы соленой воды из Атлантического океана в российскую Арктику, сообщается на сайте РНФ.

    Новый поток назвали «течением Келдыша» в честь научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Ученые из МФТИ сделали открытие, проанализировав данные 25 морских экспедиций, проведенных с 1995 по 2024 год.

    «Главная неожиданность состоит в том, что часть атлантической воды, вопреки существовавшим представлениям, не погружается в глубину к северу от Новой Земли. Она остается у поверхности и формирует протяженное течение, которое проходит через север Карского моря», – рассказал главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.

    Течение толщиной от 50 до 100 метров и шириной до 100 км формируется севернее Новой Земли, движется вдоль архипелага, а затем поворачивает к морю Лаптевых. Специалисты отмечают, что этот поток оказывает сильное влияние на сезонные изменения морских льдов, что необходимо учитывать при оценке состояния ледового покрова Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые на судне «Академик Мстислав Келдыш» исследовали придонные течения в центральной части Атлантического океана.

    В мае участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника на Земле Франца-Иосифа.

    Ранее российские ученые заявили о рекордном ускорении таяния ледников архипелага Шпицберген до 2,5 метра льда в год.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России

    Канадский генерал Клэнси: НАТО уже воюет с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси выразил уверенность, что Североатлантический альянс уже находится в состоянии войны с Россией, но избегает открытого столкновения.

    Североатлантический альянс фактически уже вступил в конфронтацию с Москвой, однако избегает эскалации из-за собственной неподготовленности, заявил Клэнси, передает ТАСС. «Я считаю, что НАТО уже воюет с Россией. Просто альянс пока не хочет, чтобы эта война превратилась в открытый вооруженный конфликт, потому что не готов к этому. У НАТО нет наступательных возможностей, и ни один его член не хочет быть вовлечен в этот конфликт», – подчеркнул генерал.

    По словам военного, западные государства при оказании поддержки Киеву учитывают собственные национальные интересы. Они вынуждены балансировать между помощью Украине и необходимостью восстанавливать свой оборонный потенциал, а также поддерживать экономическую стабильность.

    Евросоюз и Канада не смогут заменить Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Киеву, добавил отставной генерал. Он отметил, что изменение отношений с Вашингтоном создало серьезные трудности для союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса альянса на милитаризацию Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вовлеченность государств Североатлантического альянса в боевые действия против Российской Федерации очевидным фактом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией

    МИД: НАТО переведет противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией, для чего активно модернизирует инфраструктуру и наращивает силы на восточном фланге, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов, заявила Жданова на заседании Форума ОБСЕ, передает ТАСС. «В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией, которое планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, на восточном фланге Североатлантического альянса идет развертывание новых воинских соединений бригадного уровня. Кроме того, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия в регионе.

    Параллельно с этим модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры для перемещения военных контингентов через границы европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Ранее руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова отметила приближение военных расходов стран Евросоюза к уровню перед Второй мировой войной.

    А военный эксперт Алексей Леонков объяснил планы Североатлантического альянса по переводу ряда гражданских предприятий на военные рельсы к 2030 году.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    Путин: НАТО разбухает и расширяется
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО расширяется и распространяет влияние на новые регионы мира, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

    «Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

    Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

    Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Рютте заявил об «ошеломляющих» взносах Канады и стран ЕС в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Соединенное Королевство и встретился с премьер-министром Энди Бернемом, поблагодарив страну за роль ведущей силы в НАТО.

    В ходе визита Рютте выступил с ежегодной лекцией в Фонде Дитчли в Оксфордшире.

    «Чтобы оставаться трансатлантическим альянсом, НАТО становится все более европейским. НАТО с Европой и Канадой, тратящими больше, производящими больше и делающими больше для своей безопасности. В этом идея НАТО 3.0», – приводит его слова пресс-служба альянса.

    Рютте указал на то, что совокупные допинвестиции в НАТО от стран-членов из ЕС и Канады за 2025-2026 годы составят 258 млрд долларов.

    «Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы почти на 20% в сравнении с предыдущим годом. Рютте отметил, что эти участники альянса на стадии выравнивания военных трат с показателями США.

    Также Рютте традиционно высказался об угрозе со стороны России, отметив усилия Британии, которая оказывает «противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас».

    «НАТО не будет запугана враждебной кампанией России... их действия лишь заставят нас сделать больше для Украины», – заверил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам. В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла после очередного призыва Рютте к странам альянса усилить военную помощь Киеву.



    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Newsweek: Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Американским морским пехотинцам пришлось экстренно покупать норвежскую обувь из-за массового брака армейских ботинок во время подготовки к мартовским учениям НАТО Cold Response 2026.

    Во время подготовки к маневрам Североатлантического альянса в Норвегии и Финляндии обувь военных США начала распадаться на морозе, что вынудило их закупать замену местного производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    В ботинках быстро появлялись дыры, отпадали подошвы, а внутрь попадала ледяная вода. Военнослужащих приходилось отстранять от тренировок, хотя бракованная экипировка использовалась менее месяца.

    Масштаб проблемы стал очевиден после возвращения морпехов на базу Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Проверка запасов обуви выявила дефекты примерно у половины исследованных пар, а последующие летние инспекции показали еще более высокий уровень брака, который в документах Пентагона назвали тревожным.

    Ситуация усугубляется тем, что американское законодательство обязывает Пентагон закупать военную обувь только производства США, а в Конгрессе обсуждается ужесточение этих правил. В учениях Cold Response 2026, направленных на отработку действий сил альянса в суровых условиях Арктики, участвовали около 3 тыс. американских морских пехотинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Канада решила расширить военное присутствие в Арктике.

    В конце прошлого года Москва заявила о подготовке к сотрудничеству с Вашингтоном в полярном регионе.

    В начале прошлого года в НАТО попросили увеличить контингент США на арктических территориях.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла

    Константинов усомнился в единстве НАТО после заявлений Рютте о помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов усомнился в единстве стран НАТО из-за постоянных заявлений генсека альянса Марка Рютте о поддержке Киева.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил слова генсека НАТО Марка Рютте о поддержке Киева со стуком дятла, передает РИА «Новости».

    Ранее Рютте заявил о наличии у альянса различных вариантов противодействия Москве и планах усилить помощь Киеву.

    «Они, как дятлы, с утра до ночи стучат головами о твердое про эту поддержку. Закладывается подозрение, так ли все страны НАТО едины в этой позиции, а иначе зачем так часто об этом талдычить?» – заявил Константинов.

    Политик добавил, что Запад использует украинский вопрос для объединения, а сама поддержка тесно связана с коррупцией среди бенефициаров режима. По его мнению, огромные средства вливаются в «бездонную бочку», в то время как украинцы вымирают как народ в противостоянии с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса усилить военную помощь Киеву.

    Ранее политик заявил о планах блока максимально вооружить украинскую армию перед возможными мирными переговорами с Москвой.

    В ответ на подобные агрессивные выпады глава крымского парламента Владимир Константинов назвал западные государства долгосрочной угрозой для России.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Лавров назвал продвижение НАТО к границам России нахрапистым

    Лавров заявил о нахрапистом продвижении НАТО к границам России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике действия Североатлантического альянса, назвав его продвижение к российским границам напористым и нахрапистым.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал продвижение Североатлантического альянса к российским границам как нахрапистое, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, глава внешнеполитического ведомства отметил долгосрочную стратегию западных стран.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – подчеркнул дипломат.

    Ранее Лавров исключил возможность появления баз Североатлантического альянса у границ государства.

    Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку из-за консолидации западного мира против Москвы как нешуточную.

    Весной посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов назвал расширение военного блока ползучей геополитической агрессией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    Во Франции обвинили Макрона в намерении добиться отмены президентских выборов
    Куба заявила о полном отключении электричества в стране
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку