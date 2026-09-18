Прокуратура Молдавии прекратила уголовное преследование Алексея Петровича за пропаганду войны

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о завершении разбирательства в отношении него, передает РИА «Новости».

Общественный деятель отметил, что следствие сопровождалось информационной кампанией в провластных СМИ с целью очернения его репутации.

«Прокуратура по противодействию организованной преступности и особым делам прекратила уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления», – заявил Петрович. По его словам, разбирательство длилось девять месяцев, а последние четыре месяца сопровождались нападками в прессе, которые затронули даже членов его семьи.

Политик уверен, что главной задачей расследования была попытка дискредитировать его деятельность. Он добавил, что возглавляемые им организации продолжают работу, несмотря на давление и попытки помешать им.

В июне Петрович сообщил о предъявлении ему обвинений в пропаганде войны, после чего МИД России призвал власти Молдавии остановить преследование.

В последнее время в стране усилились меры против оппозиции: глава Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы, а против ряда политиков возбуждены дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года правоохранители задержали Алексея Петровича в аэропорту Кишинева.

В мае текущего года апелляционная инстанция утвердила семилетний тюремный срок для главы Гагаузии Евгении Гуцул. Перед Днем Победы молдавский парламент запретил использование русского языка на законодательных заседаниях.