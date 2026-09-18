Внучка Шаляпина Наташа Фиерфилд скончалась в возрасте 96 лет в Стокгольме

Tекст: Антон Антонов

«Фиерфилд Наташа (урожденная Гарднер) мирно скончалась 4 сентября 2026 года в возрасте 96 лет. Частные похороны пройдут в Стокгольме», – говорится в заметке Times.



Газета не сообщает, кем именно была умершая, однако ее имя и возраст полностью совпадают с данными о внучке Шаляпина, передает РИА «Новости».

Информация о смерти также опубликована в тематической группе в соцсетях, посвященной Шаляпину, где пользователь Тина Райт сообщила о смерти своей матери: «Дорогие друзья! Спасибо, что помните моего прадедушку Федора Шаляпина! Я должна сообщить вам, что моя мама Наташа, его внучка, скончалась 4 сентября 2026 года в Стокгольме, Швеция».

По ее словам, дочери, друзья и родственники Фиерфилд проведут православную церемонию в русской православной церкви в Стокгольме 30 сентября, а похороны состоятся в частной шведской церкви – так, как она хотела при жизни.

Наташа Фиерфилд была дочерью Марфы Шаляпиной, дочери Федора Шаляпина от первого брака. Большую часть жизни она провела в Швеции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году последняя внучка Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева ушла из жизни в Париже на 93-м году.

На днях заслуженную артистку России Наталью Данилову, звезду фильма «Место встречи изменить нельзя», похоронили на Старом кладбище Гатчины рядом с родными.