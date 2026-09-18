Путин указал на отработку странами Европы захвата гражданских судов на Балтике

Tекст: Антон Антонов

По словам Путина, у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями, сообщается на сайте Кремля.

«Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, – отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов», – заявил президент.

Он обратил внимание на то, что те же страны выражают озабоченность и осуждают происходящее в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, но сами готовятся к похожим действиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений.

Ранее Путин заявил о готовности России зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов.