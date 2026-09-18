Tекст: Антон Антонов

На заседании обсуждался проект новой Государственной программы вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что эти документы станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружений для армии и других силовых структур страны, чтобы те «были готовы быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

«Их, этих угроз, меньше, как известно, не становится. НАТО «разбухает», расширяется, уже заходит в другие регионы мира», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент обратил внимание на заявления некоторых европейских лидеров о готовности к войне с Россией. По его мнению, таким образом политики пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, хотя эта стратегия не приносит результата.

Путин подчеркнул, что, вместо того чтобы услышать своих граждан, которые на выборах ясно показывают нежелание войны с Россией, эти лидеры продолжают нагнетать обстановку. Для этого, по его словам, используется ситуация на Украине, а самих украинцев превращают в пушечное мясо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций. Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками.

Он заявил о беспрецедентной доле современного вооружения в РВСН.

Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений. Он также заявил о вырождении режима на Украине в диктатуру.