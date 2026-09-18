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    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
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    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    18 сентября 2026, 22:02 • Новости дня

    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений

    Путин: Новая госпрограмма вооружений определена с учетом ситуации в мире

    Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.

    Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что направления новой государственной программы вооружений сформированы с учетом мировых реалий и опыта спецоперации, передает РИА «Новости». «Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий», – сказал он.

    По словам Путина, обновленная программа выделяет ядерную триаду в числе главных приоритетов, передает ТАСС. «Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», – указал президент.

    Президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    В конце прошлого года Кремль включил обновление стратегических сил в проект новой госпрограммы вооружения.

    Ранее Путин призвал учитывать опыт специальной военной операции при определении приоритетных направлений развития отечественной техники.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов Госдумы
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования.

    Глава государства в шестой раз воспользовался электронным форматом голосования, сделав это из своего кабинета в Кремле, передает РИА «Новости».

    Впервые президент отдал голос онлайн на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

    Впоследствии Владимир Путин выбирал дистанционный формат на муниципальных выборах, выборах мэра Москвы, а также на президентских выборах в марте 2024 года. В сентябре того же года он проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму из резиденции в Ново-Огарево.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня, до 20 сентября. В единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов. Ранее президент называл эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил дистанционное участие главы государства в пятничном голосовании.

    Перед началом выборов Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров также воспользовался электронным форматом волеизъявления.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов и аэродромной инфраструктуры в пяти городах страны.

    «Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

    В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

    В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

    В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

    Новый терминал псковского аэропорта «Княгиня Ольга» площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Его строительство позволило разделить пассажиропотоки, организовать зоны прилета и получения багажа, повысить комфорт и скорость обслуживания. Здание оснащено современными системами досмотра, вентиляции и кондиционирования, а также средствами информирования и вызова персонала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В архитектурном облике терминала отражено историко-культурное наследие региона. Развитие воздушной гавани призвано укрепить транспортные связи Псковской области с другими регионами России и повысить ее привлекательность для туристов и бизнеса.

    В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

    Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии заключения крупнейшего соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 новейших среднемагистральных самолетов МС-21-310. Поставки перевозчику первых 18 находящихся в производстве машин должны начаться уже в следующем году.

    Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». На церемонии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минтранса Андрей Никитин и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

    В подписании документов также участвовали руководители профильных авиационных предприятий. Среди них были гендиректор ОАК Вадим Бадеха, глава ОДК Александр Грачев и руководитель компании «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов.

    «Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в следующем году», – заявил Путин.

    Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан специалистами корпорации «Яковлев», которая входит в структуру Ростеха. Вместимость этого современного воздушного судна составляет от 163 до 211 пассажиров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подписание прорывного договора о поставках самолетов МС-21.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал компанию «Аэрофлот» якорным заказчиком отечественных пассажирских лайнеров.

    В начале августа первый серийный импортозамещенный борт совершил испытательный полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

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    18 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти России направили почти 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов в 2025-2026 годах, что позволит перевезти около 10 млн пассажиров, сообщил президент Владимир Путин.

    Почти 50 млрд рублей было выделено в 2025-2026 годах для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ государственного субсидирования, передает РИА «Новости». Об этом Путин сообщил в ходе презентации новых объектов гражданской авиации.

    «Для роста доступности авиабилетов действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным, стратегически значимым направлениям… Могу проинформировать, что на эти цели только за прошлый и текущий годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства также добавил, что выделенные средства позволят перевезти порядка 10 млн пассажиров. Презентация объектов проходила в режиме видеоконференции.

    В конце прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» расширила продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 направлений.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ввести пятидесятипроцентную скидку на перелеты для детей до 12 лет.

    Для повышения общей доступности авиасообщения власти направят 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    18 сентября 2026, 22:03 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Астанину
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину, погибшую при атаке беспилотника.

    Путин наградил орденом Мужества посмертно председателя одной из УИК в Запорожской области Елену Астанину, передает ТАСС. «Вы знаете, что на днях киевский режим совершил очередное преступление – нанес удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о ее награждении посмертно орденом Мужества», – заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    Председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина погибла в результате атаки украинского беспилотника.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного инцидента.

    Министерство иностранных дел осудило действия киевских властей в отношении сотрудников избиркомов.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    18 сентября 2026, 05:27 • Новости дня
    Путин заявил о планах нарастить ФНБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах по увеличению Фонда национального благосостояния благодаря консервативной оценке стоимости нефти в бюджете.

    Россия планирует увеличивать объем Фонда национального благосостояния, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    «ФНБ будет расти», – подчеркнул глава государства. По его словам, этому будет способствовать решение заложить в бюджет стоимость нефти на уровне 50 долларов за баррель.

    Такой подход может показаться сверхконсервативным, однако он является надежным, отметил президент. Согласно действующему бюджетному правилу, если фактическая цена на нефть превышает базовую, образовавшаяся разница направляется в ФНБ.

    В настоящее время стоимость нефти марки Brent на бирже превышает 100 долларов за баррель. При этом бюджетное правило ориентируется на цену российской нефти марки Urals.

    В июне министр финансов Антон Силуанов прогнозировал пополнение Фонда национального благосостояния на 1 трлн рублей по итогам текущего года.

    Также глава Минфина называл необходимым условием для исполнения бюджета адаптацию системы к низким ценам на энергоресурсы.

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    18 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Путин назвал социальную газификацию важнейшей инициативой для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал программу социальной газификации одной из важнейших инициатив для всей страны, подчеркнув огромный запрос на нее в небольших городах.

    Путин принял участие в открытии объектов социальной газификации в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что программа имеет огромное значение для граждан, регионов и отечественного топливно-энергетического комплекса.

    «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы вводим в эксплуатацию ряд объектов, построенных по программе социальной газификации. Это одна из важнейших инициатив для наших граждан, регионов, для отечественного топливно-энергетического комплекса и, пожалуй, всей страны в целом», – заявил президент.

    Кроме того, Путин обратил внимание на высокий спрос на проведение газа в небольших городах и поселках. Он отметил, что в сельской местности активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится свыше 50% всего возводимого в России жилья.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в успешном выполнении всех поставленных задач в срок.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о газификации более миллиона домовладений по всей стране.

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