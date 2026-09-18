Росгвардеец оказал помощь женщине с инфарктом на избирательном участке в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы во время Единого дня голосования, сообщается в канале ведомства в Max. Боец Росгвардии обратил внимание на 88-летнюю пенсионерку, которой внезапно стало плохо.

«В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности и правопорядка в рамках Единого дня голосования на одном из избирательных участков на северо-востоке столицы сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помог 88-летней москвичке, которая почувствовала себя плохо», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранитель незамедлительно подошел к женщине. Она пожаловалась на сильную давящую боль в груди. Росгвардеец вызвал скорую, оказал первую доврачебную помощь и находился рядом с пострадавшей до прибытия врачей.

В столичном главке добавили, что женщину экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Врачи поставили пенсионерке предварительный диагноз «инфаркт».

Напомним, Центральная избирательная комиссия ввела новую должность для обеспечения безопасности на участках.

Местные власти комплексно обеспечивают защиту граждан во время голосования во всех регионах.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали пенсионерку за поджог кабинки на московском избирательном участке.