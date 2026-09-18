МИД Кубы обвинил США в препятствовании доставке гумпомощи ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

США не пропускают на Кубу десятки контейнеров с грузами, закупленными различными учреждениями ООН в качестве гуманитарной помощи стране, заявил Паррилья, передает ТАСС.

«Среди 7 тыс. контейнеров, предназначенных для Кубы и застрявших в различных портах мира из-за принудительных мер, давления и шантажа со стороны правительства США в отношении международных судоходных компаний, находится гуманитарная помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы внешнеполитического ведомства, заблокированные грузы включают в себя медикаменты и солнечные панели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива также сообщал о задержке Соединенными Штатами контейнеров с медикаментами.

Позже глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья оценил годовой ущерб от американской блокады в восемь миллиардов долларов. А постпред республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал политику Вашингтона геноцидом обычных граждан.