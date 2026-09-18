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    18 сентября 2026, 21:15 • Новости дня

    МИД Кубы обвинил США в препятствовании доставке гумпомощи ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов блокируют доставку на Кубу гуманитарных грузов от ООН, включая медикаменты и солнечные панели, заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

    США не пропускают на Кубу десятки контейнеров с грузами, закупленными различными учреждениями ООН в качестве гуманитарной помощи стране, заявил Паррилья, передает ТАСС.

    «Среди 7 тыс. контейнеров, предназначенных для Кубы и застрявших в различных портах мира из-за принудительных мер, давления и шантажа со стороны правительства США в отношении международных судоходных компаний, находится гуманитарная помощь», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, заблокированные грузы включают в себя медикаменты и солнечные панели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Кубы Оскар Перес-Олива также сообщал о задержке Соединенными Штатами контейнеров с медикаментами.

    Позже глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья оценил годовой ущерб от американской блокады в восемь миллиардов долларов. А постпред республики при ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал политику Вашингтона геноцидом обычных граждан.

    17 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Таджикистана на внеочередном заседании рассмотрел проект постановления о выходе из Международного уголовного суда (МУС).

    Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел вопрос о прекращении действия договора с международной судебной инстанцией. Депутаты обсудили проект документа о выходе из МУС, сообщает пресс-служба палаты.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Были приняты соответствующие решения». Точные сроки вынесения инициативы на всеобщее голосование депутатов пока остаются неизвестными.

    Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году, а процедуру ратификации завершил в 2000 году. Согласно правилам, любое государство имеет право покинуть МУС после письменного уведомления на имя генерального секретаря ООН. Официальный выход состоится через один год после получения соответствующего документа.

    В октябре 2025 года Душанбе с государственным визитом посетил президент России Владимир Путин. После этого представители Евросоюза обвинили республику в невыполнении обязательств перед международной инстанцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правительство Чада также уведомило ООН о выходе из Римского статута. А госсекретарь США Марко Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации Международного уголовного суда.

    В прошлом году о немедленном выходе из-под юрисдикции инстанции объявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    16 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в узурпации секретариата ООН

    Лавров: Западные страны узурпировали секретариат ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полном контроле западных государств над высшим руководством секретариата Организации Объединенных Наций.

    Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге обратил внимание на полный контроль со стороны Запада над руководством секретариата ООН, передает РИА «Новости». «Вся верхушка секретариата ООН узурпирована западными странами», – констатировал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Дипломат обратил внимание на избирательный подход международной организации к вопросам территориальной целостности и права на самоопределение. В качестве примера он привел дискуссии вокруг Дании и Гренландии, отметив, что аналогичные принципы можно было бы применить к украинскому кризису, однако на практике этого не происходит.

    Министр также добавил, что два года назад Москва предложила ООН специальную резолюцию по Украине. Однако, по его словам, документ блокируется государствами Запада, тем не менее российская сторона продолжит добиваться честного рассмотрения вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на фактическую приватизацию секретариата ООН западными странами.

    Ранее Лавров раскритиковал Антониу Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу. В тот же день Москва направила в организацию официальный запрос о признании права новых регионов России на самоопределение.

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    16 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Киргизии партию продовольственной помощи в рамках программы ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия направила Киргизии крупную партию продовольственной помощи, которая обеспечит продуктами питания более 15 тыс. уязвимых семей по всей республике.

    Республика приняла очередную поставку из России в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, передает ТАСС. В город Ош на юге страны доставили 473,2 тонны обогащенной муки и 67,5 тонны колотого гороха.

    Помощь предназначена для нуждающихся семей, в которых воспитываются дети или проживают взрослые с инвалидностью. Каждая семья получит 100 килограммов муки, 12,5 килограмма гороха и 10 литров подсолнечного масла.

    Продовольственную поддержку окажут более 15 тыс. семей по всей Киргизии, из которых 5,4 тыс. проживают в южных регионах.

    В конце июля текущего года Россия уже передала республике почти 1,75 тыс. тонн витаминизированной муки в рамках аналогичной программы ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия безвозмездно отправила в Киргизию крупную партию витаминизированной пшеничной муки.

    Летом текущего года Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств.

    Российская сторона также обеспечивает республику бензином и дизельным топливом на льготных условиях.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    16 сентября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц отменил визит в США

    Reuters: Канцлер Германии Мерц отменил визит в США на Генассамблею ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц отменил запланированный визит на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, который должен был состояться на следующей неделе, сообщает Reuters.

    «Вопреки первоначальным планам, канцлер не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, поскольку его присутствие требуется в Берлине», – сообщил источник Reuters.

    Подчеркивается, что Мерц столкнулся с растущей внутренней критикой после слабых результатов Христианско-демократического союза в сентябре. Изначально канцлер планировал посетить Генеральную Ассамблею ООН вместе с другими мировыми лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Социал-демократическая партия Германии отказалась поддерживать программу реформ Мерца. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель жестко раскритиковала главу правительства во время дебатов в Бундестаге.

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    16 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Лавров назвал Устав ООН близким к идеалу документом

    Лавров: Устав ООН является близким к идеалу документом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил устав Организации Объединенных Наций, назвав его «почти совершенным документом».

    Своим мнением Лавров поделился на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА «Новости». «Еще раз хочу сказать, что Устав ООН, на мой взгляд, это близкий к идеальному документ», – подчеркнул министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России выступит на Генеральной Ассамблее ООН 26 сентября.

    Месяцем ранее глава российского внешнеполитического ведомства высоко оценил приверженность бывшего генсека организации Кофи Аннана Уставу ООН.

    До этого постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения этого ключевого международного документа.

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    17 сентября 2026, 01:05 • Новости дня
    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормузский пролив

    В ООН оценили сроки восстановления судоходства через Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив пока преждевременны, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Говорить о сроках восстановления нормального функционирования логистических цепочек, проходящих через Ормузский пролив, преждевременно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кобяков добавил, что исход конфронтации на Ближнем Востоке, начавшейся более семи месяцев назад, пока не предопределен.

    Эскалация конфликта привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива. США заявили о вывезенных с их помощью через Ормуз 900 млн баррелей нефти. Спикер иранского парламента Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    17 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    ООН: Мировые запасы воды упали на 42% ниже нормы

    В ООН зафиксировали падение глобальных запасов пресной воды на 42%

    Tекст: Мария Иванова

    Всемирная метеорологическая организация заявила об истощении глобальных запасов пресной воды до уровня на 42% ниже нормы по итогам прошлого года.

    В прошлом году общемировой объем пресной воды на поверхности и под землей оказался на 42% ниже климатической нормы. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет с точки зрения показателей речного стока, передает РИА «Новости».

    Также зафиксирован четвертый подряд год масштабного сокращения массы ледников во всех регионах планеты. Совокупная потеря массы льда с 2023 по 2025 год составила 1400 гигатонн, что влечет за собой долгосрочные проблемы с обеспеченностью ресурсами.

    На протяжении последних пяти лет мир сталкивался с рекордными засухами. На Азию и Африку пришлось более половины всех экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% случаев гибели людей. Страны должны готовиться к новой реальности дефицита ресурсов и внедрять системы раннего оповещения о катастрофах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

    Летом эксперты организации спрогнозировали аномальную жару на Земле из-за климатического явления Эль-Ниньо.

    Весной ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии.

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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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    17 сентября 2026, 06:28 • Новости дня
    В ООН заявили о дефиците удобрений из-за проблем с Ормузским проливом

    ФАО: проблемы в Ормузском проливе вызвали дефицит удобрений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сбои в судоходстве через Ормузский пролив спровоцировали глобальный дефицит удобрений и привели к подорожанию энергоносителей на мировых рынках, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, что приводит к ухудшению ситуации на рынках удобрений и росту цен на энергоносители», – сказал Кобяков РИА «Новости».

    Кроме того, представитель ФАО отметил, что иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Ситуация приобрела затяжной и системный характер, оказывая долгосрочное влияние на мировую экономику.

    Ранее в ООН сочли преждевременными прогнозы о сроках восстановления логистики через Ормузский пролив.

    В июле Оман предлагал Ирану совместно управлять судоходством в этом регионе.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о риске подорожания сельскохозяйственных удобрений на 30%.

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    18 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    ООН: Атаку США на иранскую школу признали военным преступлением

    ООН назвала удары США по иранской школе и спорткомплексу военным преступлением

    Tекст: Игорь Иножарский

    Следователи ООН заявили, что два авиаудара США по Ирану в феврале, в результате которых погибли по меньшей мере 178 мирных жителей, носили неизбирательный характер и могут быть квалифицированы как военные преступления.

    Первый удар пришелся на начальную школу Шаджара Тайебех 28 февраля, погибли 157 человек, включая около 123 детей до 13 лет, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет независимой международной миссии ООН по установлению фактов.

    Второй удар в тот же день поразил спортивный центр и жилые дома в городе Ламерд. Иранские источники сообщили о гибели 22 мирных жителей, в том числе пятерых детей, и ранении около 170 человек.

    Следователи ООН отметили, что американские военные использовали высокоточную ударную ракету, распылившую около 180 тыс. вольфрамовых поражающих элементов на большой площади, что было охарактеризовано как безрассудство.

    Минобороны США отказалось комментировать результаты отчета, сославшись на то, что он составлен сторонней организацией. Ранее президент США Дональд Трамп списывал инцидент со школой на ошибку из-за устаревших данных разведки.

    В отчете также упоминаются массовые нарушения прав человека иранскими властями при подавлении протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию. В июле генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны между США и Ираном. В марте представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

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    18 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Yonhap: Замминистра иностранных дел КНДР примет участие в ГА ООН

    Yonhap: Представитель КНДР примет участие в ГА ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён планирует принять участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    По данным источника агентства Yonhap в ООН, глава КНДР Ким Чен Ын посетит мероприятие, чтобы принять участие в общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которые пройдут с 22 по 26 сентября и 28 сентября.

    В последний день общих дебатов Ким Сон Гён планирует выступить с речью.

    Замглавы МИД КНДР присутствовал и на прошлогодней Генеральной Ассамблее, где подтвердил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерной программы «ни при каких обстоятельствах».

    Ожидается, что во время своего предстоящего визита в Нью-Йорк Ким Чен Ын встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и официальными лицами из стран, дружественных КНДР, таких как Куба и Венесуэла.

    Напомним, президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    Напомним, Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию в начале сентября.  Основным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МИД КНДР назвал резолюцию ООН о правах человека провокацией. WSJ назвала Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха».


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    18 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    США выдали визы иранской делегации на Генассамблею ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти выдали визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Администрация президента США Дональда Трампа одобрила выдачу въездных документов иранской делегации для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    «В соответствии с нашими обязательствами как страны, принимающей штаб-квартиру, основной состав делегации иранского режима сможет принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На делегацию будут распространяться ограничения на передвижение, а также запрет на покупку предметов роскоши и других товаров», – заявили в Госдепартаменте.

    Разрешение на въезд получили только президент Масуд Пезешкиан, министр иностранных дел Аббас Аракчи и необходимый технический персонал.

    В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана. Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу на саммит МАГАТЭ вице-президенту Мохаммаду Эслами.


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    18 сентября 2026, 05:44 • Новости дня
    В ООН предсказали рост числа голодающих в мире до 520 млн человек к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт на Ближнем Востоке приведет к значительному росту числа голодающих людей в мире, которое к 2030 году может достичь 520 млн человек, заявил глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

    «С учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке к 2030 году от 510 до 520 млн человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода», – сказал Кобяков в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что при составлении прогноза не учитывались другие возможные негативные факторы. В частности, экстремальные погодные явления способны еще больше усугубить продовольственную проблему.

    Ближневосточный кризис также может ударить по другим странам из-за роста цен на энергоносители и удобрения.

    Накануне Кобяков назвал сбои в судоходстве через Ормузский пролив причиной глобального дефицита удобрений.

    Исполняющий обязанности исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау заявлял о катастрофической нехватке средств на фоне ближневосточного кризиса.

    Весной секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил об угрозе голода для миллионов людей из-за перебоев в поставках продовольствия.

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