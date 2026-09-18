Эксперт: Расчет Запада оставить Россию без самолетов провалился

Клинцевич: Путин представил новые объекты гражданской авиации от Пскова до Камчатки

«Владимир Путин сегодня представил новые объекты гражданской авиации. Новые аэропорты, полосы, терминалы, современную инфраструктуру от Пскова до Камчатки. Это не парадные проекты. Это каркас большой страны, которая должна быть связана собственными маршрутами, а не зависеть от чужих решений и чужой техники», – сказал Клинцевич.

По его мнению, сейчас важнейшим направлением развития отрасли стало производство отечественных воздушных судов. «Главный рубеж сегодня даже не в бетоне и стекле. Главный рубеж в небе. «Аэрофлот» и Ростех заключили контракт еще на 90 самолетов МС-21. Вместе с ранее заказанными 18 машинами это уже 108 новых российских лайнеров. Их поставки рассчитаны на 2029-2032 годы», – отметил эксперт.

По его словам, это уже не разговоры о перспективной разработке, а реальный большой производственный заказ, под который выстраиваются мощности, кооперация и сервисная система.

«МС-21 создается как полностью отечественный среднемагистральный самолет. Российские двигатели ПД-14, российские системы, авионика, материалы и производственная база. Да, самолету еще предстоит завершить сертификационные испытания. Но сам факт выхода на этот этап после санкционного удара по отрасли имеет принципиальное значение», – подчеркнул Клинцевич.

«Запад рассчитывал оставить Россию без возможности покупать самолеты, обслуживать их и обновлять парк. В ответ Россия восстанавливает собственную авиационную школу и право самостоятельно определять, на чем летать своим гражданам», – добавил он.

Он напомнил, что Советский Союз умел создавать самолеты, которые летали по всему миру. «Сегодня Россия возвращает этот статус уже на новой технологической базе», – пояснил Клинцевич.

Эксперт отметил, что глава государства поручил развивать авиастроение таким образом, чтобы российские авиакомпании могли обновлять парк воздушных судов отечественными самолетами. «Это не просто импортозамещение. Это инженерный прорыв и вопрос национальной независимости в самом прямом смысле слова. Президент это прекрасно понимает и активно работает над вопросами развития нашей авиации», – заключил Клинцевич.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял участие в подписании контракта о поставках МС-21 для «Аэрофлота». Глава государства поручил обновлять парк воздушных судов страны исключительно за счет современной отечественной техники. В начале августа первый серийный импортозамещенный лайнер МС-21 совершил свой первый полет.