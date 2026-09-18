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    18 сентября 2026, 20:30 • Новости дня

    Истребители ВВС Чехии подняли по тревоге из-за дрона у Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-воздушные силы Чехии подняли сверхзвуковые самолеты из-за появления неизвестного беспилотника у восточных границ соседней Польши, сообщило агентство CTK.

    Сверхзвуковые боевые машины JAS 39 Gripen чешских военно-воздушных сил были направлены к восточным польским границам из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на CTK.

    Экипажи провели контрольное патрулирование воздушного пространства соседнего государства. После прибытия на смену польских самолетов чешские военные вернулись на место постоянной дислокации в город Пардубице.

    Боевой вылет состоялся по прямому распоряжению командования Североатлантического альянса. Государства блока совместно обеспечивают безопасность неба над странами восточного фланга НАТО.

    Двумя днями ранее Польша закрыла два аэропорта из-за полетов военной авиации.

    В начале сентября Эстония подняла в воздух истребители НАТО из-за подозрительных летательных аппаратов.

    Месяцем ранее румынские военные заметили группу беспилотников вблизи речной границы с Украиной.

    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    18 сентября 2026, 05:59 • Новости дня
    Фицо заявил о поиске НАТО предлога для конфликта с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения по поводу возможного поиска предлога для масштабного военного столкновения между НАТО и Россией.

    «У меня большие опасения, что уже идет только поиск предлога для большого конфликта между НАТО и Россией», – написал словацкий премьер в социальных сетях.

    Политик рассказал о предстоящем визите на Украину 18 сентября, где соберется ряд европейских премьеров. По его словам, конфликт вышел из-под контроля, а сильные милитаристские заявления в Европе вызывают у него серьезное беспокойство, передает ТАСС.

    Фицо отметил, что бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы формируется в интересах оружейных компаний, и подчеркнул важность разговоров о мире, так как ситуация сейчас крайне напряженная и грозит всеевропейским военным столкновением.

    Глава правительства добавил, что Словакия ценит членство в НАТО, но сделает все возможное, чтобы страна не была втянута в конфликт из-за пятой статьи договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией. замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой. Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией.

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    18 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Во Франции предложили создать Соединенные Штаты Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции от партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил провести общеевропейский референдум для экономического слияния стран и создания Соединенных Штатов Европы.

    Политик констатировал исчерпание возможностей развития Евросоюза в его нынешнем виде с участием 27 государств. В связи с этим он назвал великой миссией своего поколения исполнение европейской мечты и создание нового объединения, передает РИА «Новости».

    Габриэль Атталь пояснил, что речь идет не о формировании единого государства, а об экономическом и экологическом слиянии ряда стран для образования мощной технологической державы. Государства-участники при этом сохранят суверенитет в вопросах дипломатии, правосудия, внутренней безопасности и командования вооруженными силами.

    Решение о таком объединении предложено принимать на общеевропейском референдуме среди стран, желающих присоединиться к инициативе. Главой структуры должен стать президент, избираемый всеобщим голосованием, а в парламент войдут действующие евродепутаты от государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе обозреватели отметили созревание предпосылок к развалу Евросоюза именно во Франции.

    В феврале французский политик Флориан Филиппо призвал Париж покинуть европейское объединение.

    В прошлом году эксперты указали на негативное влияние внутреннего кризиса во Франции на общую живучесть ЕС.

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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с лидерами четырех европейских стран призвал государства Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева на фоне внутриполитического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, чью работу одобряют лишь 10% граждан страны, объединился с лидерами Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии для обращения к партнерам по Евросоюзу, передает ТАСС.

    Политики опубликовали совместную статью в издании Politico, где призвали увеличить финансирование Киева.

    В публикации отмечается, что пять государств уже вносят значительный вклад в европейскую безопасность. «Мы выполняем нашу часть работы: вклад наших стран <…> составляет около 40% от общего бюджета ЕС и 70% от [общей] поддержки Украины на двусторонней основе», – подчеркнул Мерц.

    Авторы статьи отвергли обвинения в излишней бережливости, заявив, что активно инвестируют в оборону. Они выразили уверенность в том, что более активное участие других стран-членов ЕС в поддержке Украины сейчас является разумным и срочно необходимым шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры пяти европейских государств призвали сократить предложенный Еврокомиссией бюджет объединения.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство Евросоюза о взаимной обороне.

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    18 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Словакия столкнулась с нехваткой газа перед началом зимы

    Pravda: Газовые хранилища Словакии заполнились лишь наполовину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запасы голубого топлива в Словакии достигли критически низких значений, составив чуть более 52%, год назад этот показатель составлял 74,35%, пишет словацкое издание Pravda.

    Дефицит энергоресурсов в стране вызван рекордной стоимостью сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкое издание Pravda. К 17 сентября хранилища газа были заполнены лишь на 52,97%, меньше газа только в хранилищах у Латвии – 47,06%, говорится в материале.

    Годом ранее ситуация была значительно стабильнее. В середине сентября 2025 года показатели заполняемости словацких резервуаров превышали 74%.

    Аналитики отмечают, что текущая ценовая конъюнктура совершенно не мотивирует газовых трейдеров наращивать закупки. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание топлива в предстоящие зимние месяцы.

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

    В середине августа уровень заполненности словацких резервуаров составлял менее половины от общего объема.

    Журналисты предрекли резкое подорожание энергии в странах Евросоюза грядущей зимой.

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    18 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах поднялась до 930 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 2,7% и приблизилась к отметке в 930 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара. К середине дня показатель зафиксировался на уровне 929,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурсов в Европе. Средние цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем и превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость топлива подскочила еще на 20%, а по итогам августа расчетная цена достигла 745,4 доллара. В минувший понедельник котировки кратковременно превышали тысячу долларов.

    Эксперты прогнозируют, что из-за сложностей с заполнением подземных хранилищ зимой биржевая стоимость газа может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов.

    В четверг котировки снизились почти до 900 долларов.

    В среду стоимость энергоресурсов приблизилась к тысяче долларов за тысячу кубометров.

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    18 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись почти до 918 долларов

    Стоимость фьючерсов на европейский газ превысила 917 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе пятничных торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF выросла на 1,3% и достигла отметки почти в 918 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 931,8 доллара, после чего скорректировались до 917,6 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,6 доллара, передает РИА «Новости».

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал существенное подорожание энергоресурсов на европейском рынке. Средние биржевые цены остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев: в июле они составили 637,5 доллара, в августе выросли до 745,4 доллара, а в начале сентября преодолели порог в 900 долларов.

    В понедельник стоимость тысячи кубометров ненадолго превышала тысячу долларов. Аналитики не исключают, что предстоящей зимой биржевая цена газа в Европе может достигнуть 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стоимость газа в Европе снизилась после исторического скачка.

    На прошлой неделе цены на топливо превысили 900 долларов.

    В прошлом месяце котировки взлетели до максимума с марта.

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    18 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство ФРГ намерено снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля на фоне ближневосточного кризиса, пишет Bild.

    Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

    Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

    Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

    Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.

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    18 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Итальянский истребитель получил повреждения при ударе в Саудовской Аравии

    Итальянский истребитель Eurofighter поврежден при ударе в Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о повреждении истребителя Eurofighter F-2000 в результате удара по военной базе в Саудовской Аравии.

    Итальянский истребитель Eurofighter F-2000 получил повреждения при атаке на авиабазу Таиф в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». На территории объекта дислоцируются военнослужащие Италии.

    «В атаке был поражен итальянский самолет F-2000, который находился внутри базы в удаленном районе. Другого ущерба технике или инфраструктуре, используемым нашим персоналом, нет», – заявил Крозетто. Военное ведомство уточнило, что итальянские солдаты и офицеры не пострадали, а меры безопасности для их защиты были усилены заранее.

    Глава Минобороны поручил начальнику Главного штаба Вооруженных сил Италии генералу Лучано Портолано и другим высокопоставленным офицерам проанализировать развитие ситуации. Командование также оценит состояние военнослужащих и разработает возможные варианты дальнейших действий на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали 11 человек.

    В марте неизвестный беспилотник уничтожил итальянский летательный аппарат на военной базе в Кувейте.

    Несколькими днями ранее ракета поразила место размещения итальянского военного контингента в иракском Эрбиле.

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    18 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе c Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение в восьмой раз продлить временный запрет на предоставление убежища мигрантам на границе с Белоруссией еще на 60 дней, сообщило МВД республики.

    Польские власти приняли решение о продлении запрета на прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Белоруссией еще на 60 дней, передает ТАСС. «С сегодняшнего дня – 18 сентября – на следующие 60 дней вступает в силу временная приостановка права на убежище на границе с Беларусью. Это уже восьмое продление с момента введения данного механизма», – говорится в сообщении МВД Польши в соцсетях.

    Соответствующее решение было одобрено Сеймом 9 сентября. Изначально ограничение на подачу прошений об убежище было введено правительством Польши в конце марта 2024 года на 60 дней. Впоследствии эта мера неоднократно продлевалась на аналогичный срок.

    Утвержденный на законодательном уровне механизм вызвал критику со стороны правозащитных организаций и представителей польских левых политических сил.

    В конце августа польские власти продлили действие буферной зоны на границе с Белоруссией до конца ноября.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Ранее премьер-министр страны Дональд Туск назвал право на убежище инструментом гибридной войны.

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    18 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в Европе

    Вице-премьер Чехии Гавличек: Европа вступает в новый энергетический кризис

    Tекст: Денис Тельманов

    Европа вступает в новый энергокризис, от которого сильнее всего пострадают страны центральной части европейского континента, считает первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

    Оптовая стоимость природного газа на европейском рынке достигла максимума с конца 2022 года, передает РИА «Новости». На этом фоне чешский политик выступил на международной конференции по вопросам энергетической безопасности.

    «Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен», – заявил Гавличек.

    Потребители пока не ощутили серьезного удара из-за долгосрочных контрактов, однако тарифы неизбежно вырастут через несколько месяцев. Цена газа на хабе TTF превысила 84 евро, что более чем вдвое выше показателей начала года.

    Для стабилизации ситуации Прага ищет союзников. Министр предложил отложить внедрение системы квот на выбросы ETS 2, запланированное на 2028 год.

    Также республика планирует добиваться ограничения действующей системы для ряда промышленных отраслей.

    Европейские страны допустили серьезные ошибки при поспешном переходе на новые стандарты, отметил глава ведомства. При дальнейшем удорожании энергоносителей правительство готово установить предельные цены на электричество без ущерба для государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg предрекло Европе суровую зиму из-за стремительного роста цен на энергоносители.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики и российского газа.

    Жесткая конкуренция европейских стран с Азией за сжиженный природный газ спровоцировала очередной скачок стоимости топлива.

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