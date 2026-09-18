«Аэрофлот» заявил о планах использовать МС-21 на международных рейсах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа «Аэрофлот» планирует использовать отечественные импортозамещенные лайнеры МС-21 не только внутри страны, но и за ее пределами, передает РИА «Новости». Глава холдинга Александровский подтвердил отсутствие ограничений по маршрутной сети для новых воздушных судов.

«Безусловно, таких ограничений по сети маршрутов нет», – отметил он, отвечая на вопрос о перспективах международных полетов.

На начальном этапе МС-21 будут летать на коротких дистанциях, включая рейсы из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. В дальнейшем, по мере освоения техники, география полетов расширится. Лайнеры распределят между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия», однако точное соотношение пока находится на стадии согласования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин присутствовал при заключении соглашения на передачу авиакомпании «Аэрофлот» 90 новейших МС-21-310.

В начале августа первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Ранее глава государства поручил обеспечить российские авиакомпании современной техникой исключительно отечественного производства.