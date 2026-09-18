Ветеран СВО Шонов назвал участие в выборах вкладом в будущее России

Tекст: Олег Исайченко

«Активное участие граждан в общественной жизни имеет большое значение для развития страны», – сказал Эдуард Шонов, ветеран специальной военной операции, гвардии майор. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что нынешняя избирательная кампания проходит в условиях СВО.

«Победу куют наши герои на поле боя. Но все те, кто честно трудится и понимает свою ответственность за будущее России, также приближают нашу победу. А то, что выборы проходят в Год единства народов России, – особенно символично», – считает военный.

По словам Шонова, единство общества проявляется не только в словах, но и в повседневных поступках – добросовестном труде, взаимной поддержке и готовности внести личный вклад в общее дело. «Именно сплоченность, уважение к исторической памяти и любовь к Родине позволяют обществу уверенно двигаться вперед», – подчеркнул ветеран.

Сам Шонов в ходе голосования воспользовался терминальным электронным голосованием (ТЭГ) на избирательном участке. «Для меня это удобно и современно: не нужно заполнять бумажный бюллетень, результат фиксируется автоматически, а процедура занимает минимум времени. Кроме того, ТЭГ исключает риск ошибки при подсчете», – поделился собеседник.

Отдельно ветеран отметил организацию безопасности на избирательных участках. По его словам, там работают наблюдатели, ведется видеонаблюдение и дежурят сотрудники правопорядка. «При этом атмосфера остается спокойной и доброжелательной. Уверен, что каждый голос будет учтен», – подчеркнул Шонов.

В заключение он призвал россиян принять участие в голосовании. «Это наш общий вклад в будущее страны», – резюмировал ветеран.

В пятницу в России начались выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени с пятницы по воскресенье, которое является основным и завершающим днем единого голосования.

Из данных на сайте Центризбиркома следует, что явка в первый день по всей России почти достигла 30%.

Президент Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин также выбрал для себя дистанционный формат. Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал при помощи ДЭГ, а председатель Государственной думы Вячеслав Володин отдал свой голос на избирательном участке лично, опустив бумажный бюллетень в урну. Более 1 млн российских избирателей тоже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.



«Время героев» – кадровая программа, запущенная по поручению президента России Владимира Путина и нацеленная на подготовку высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции. Проект готовит управленцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях и других организациях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).