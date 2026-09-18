Подросток осужден за подготовку нападения на сотрудника полиции в КБР

Tекст: Денис Тельманов

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему жителю Кабардино-Балкарии за подготовку нападения на полицейского, передает РИА «Новости». Подросток состоял в запрещенной в России международной террористической организации и вместе с руководителем планировал завладеть табельным оружием силовиков.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Нападение произошло 4 июля 2025 года в Нальчике. Злоумышленники не смогли проникнуть в отдел полиции, после чего организатор бросил камень в патрульный автомобиль, чтобы выманить сотрудника ДПС.

В ходе борьбы полицейский спрыгнул в траншею, не позволив нападавшему забрать оружие. Организатор был ликвидирован на месте, а раненый инспектор госпитализирован.

Подросток пытался скрыться, но его задержали. Осенью прошлого года ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и приготовление к теракту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года правоохранители задержали этого несовершеннолетнего после провалившегося нападения на инспектора ДПС в Нальчике.

В январе текущего года спецслужбы предотвратили подготовку теракта со стороны другого подростка в столице Кабардино-Балкарии.

В июле сотрудники ФСБ обезвредили радикальную группу боевиков в Баксанском районе республики.