Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.