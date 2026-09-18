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    Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией
    Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    18 сентября 2026, 19:40 • Новости дня

    Песков опроверг слухи о «скрытой мобилизации» в России

    Песков: Планов по призыву 300 тыс. человек в российскую армию до конца года нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России не намерены проводить призыв 300 тыс. человек в армию до конца 2026 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии RTVI опроверг информацию о якобы намерении призвать 300 тыс. человек в армию. «Нет. Таких планов нет», – подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя публикации западной прессы.

    Ранее агентство Bloomberg выпустило материал о якобы готовящейся «скрытой мобилизации» в России. В статье говорилось, что «после парламентских выборов власти планируют призвать 300 тыс. человек до конца 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отверг возможность проведения призыва резервистов.

    Официальный представитель Кремля назвал подобные слухи целенаправленными информационными вбросами киевских властей.

    А сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев объяснил регулярность таких сообщений попытками противника повысить тревожность в обществе.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых терминалов и аэродромной инфраструктуры в пяти городах страны.

    «Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

    В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

    В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

    В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

    Новый терминал псковского аэропорта «Княгиня Ольга» площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитан на обслуживание 150 пассажиров в час. Его строительство позволило разделить пассажиропотоки, организовать зоны прилета и получения багажа, повысить комфорт и скорость обслуживания. Здание оснащено современными системами досмотра, вентиляции и кондиционирования, а также средствами информирования и вызова персонала для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В архитектурном облике терминала отражено историко-культурное наследие региона. Развитие воздушной гавани призвано укрепить транспортные связи Псковской области с другими регионами России и повысить ее привлекательность для туристов и бизнеса.

    В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

    Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

    Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Минюст признал кинорежиссера Звягинцева иноагентом

    Кинорежиссер Андрей Звягинцев пополнил реестр иноагентов Минюста России

    Минюст признал кинорежиссера Звягинцева иноагентом
    @ Anatoly Lomohov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство юстиции официально признало известного кинорежиссера Андрея Звягинцева иностранным агентом за распространение недостоверной информации и сотрудничество с нежелательными организациями.

    «18 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены: А. П. Звягинцев», – указано в официальном сообщении на сайте ведомства. Помимо режиссера, статус иноагента получили Ержан Тургумбай, Михаил Шевелев, Павел Иванов, а также проект «Анархист-35».

    В министерстве пояснили, что Звягинцев участвовал в создании материалов для иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он занимался распространением недостоверной информации о решениях российских властей, контактировал с другими иноагентами и сейчас проживает за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 сентября Министерство юстиции включило в список иностранных агентов бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую.

    В июле ведомство пополнило реестр иноагентов именем политика Бориса Надеждина.

    В апреле статус иноагента получил кинорежиссер Юрий Мамин.

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    18 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США

    МИД выразил протест Японии из-за американских комплексов Typhon

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты выразили категорическое несогласие с развертыванием на острове Кюсю американских ракетных комплексов Typhon и потребовали их вывода, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская сторона направила Японии ноту протеста из-за размещения на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «3 сентября японской стороне в Москве и Токио была направлена нота протеста в связи с размещением на о. Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны», – говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули недопустимость передового развертывания Японией на своей территории подобных установок вне зависимости от предлогов, продолжительности и способов их размещения. Москва потребовала прекратить подобную практику и вывести комплексы с японской территории.

    Кроме того, российские дипломаты акцентировали необходимость признания японским руководством итогов Второй мировой войны, включая их территориальные аспекты по южным Курильским островам, и отказа от курса на ремилитаризацию.

    16 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии в Москве Акирой Муто призвал Токио отнестись к ноте максимально серьезно. Аналогичную ноту в МИД Японии ранее передал Китай.

    Соединенные Штаты решили разместить ракетные системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот шаг прямой угрозой российским дальневосточным рубежам.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко пообещал принять компенсирующие меры для укрепления обороноспособности страны.

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    18 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии заключения крупнейшего соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 новейших среднемагистральных самолетов МС-21-310. Поставки перевозчику первых 18 находящихся в производстве машин должны начаться уже в следующем году.

    Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». На церемонии присутствовали глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель Минтранса Андрей Никитин и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

    В подписании документов также участвовали руководители профильных авиационных предприятий. Среди них были гендиректор ОАК Вадим Бадеха, глава ОДК Александр Грачев и руководитель компании «Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов.

    «Перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральные МС-21. Сейчас в производстве находятся 18 таких машин. Их поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в следующем году», – заявил Путин.

    Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан специалистами корпорации «Яковлев», которая входит в структуру Ростеха. Вместимость этого современного воздушного судна составляет от 163 до 211 пассажиров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подписание прорывного договора о поставках самолетов МС-21.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов назвал компанию «Аэрофлот» якорным заказчиком отечественных пассажирских лайнеров.

    В начале августа первый серийный импортозамещенный борт совершил испытательный полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Явка на выборах в Государственную Думу России к 15:39 мск превысила 20%, такие данные привели в Центральной избирательной комиссии.

    Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 15:39 мск составляет 20,03%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 13:25 мск явка на выборах достигла отметки в 10,09%. Более 1 млн российских избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

    Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле.

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    18 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

    Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии
    @ dodmedia.osd.mil

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али сообщил о прибытии из Италии первого индонезийского авианосца «Джузеппе Гарибальди» для участия в невоенных операциях.

    Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

    Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

    Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.

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    18 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку

    ISU убрал нейтральный статус фигуристов Валиевой и Кондратюка

    ISU вернул право выступать под российским флагом Валиевой и Кондратюку
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный союз конькобежцев (ISU) вернул российский флаг в профили отечественных фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на своем официальном сайте.

    Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте убрал обозначение нейтрального статуса у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, передает РИА «Новости». Теперь в их профилях отображается российский флаг.

    Ранее организация постановила, что Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

    В июле текущего года исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев сообщил о потере Камилой Валиевой и Марком Кондратюком статуса нейтральных спортсменов.

    Российские фигуристы подали апелляции на данное решение организации.

    Международная федерация гимнастики одобрила отмену рекомендаций по ограничению участия отечественных атлетов в соревнованиях.

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