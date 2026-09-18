Geo News: Число погибших при теракте в Пакистане достигло 21

Tекст: Елизавета Шишкова

По меньшей мере 21 человек, включая 15 полицейских, погиб из-за атаки в пакистанском городе Кохат, передает ТАСС со ссылкой на Geo News. Медицинские работники сообщили, что ранения получили еще 103 человека. Ранее поступала информация о 16 погибших и 50 пострадавших.

Взрыв устроил террорист-смертник рядом с мечетью на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва. Во время последовавшей перестрелки правоохранительные органы ликвидировали шесть нападавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее портал Geo News сообщил о 16 погибших при подрыве автомобиля в Кохате.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования семьям жертв этой трагедии.

В феврале текущего года при теракте рядом с мечетью в Исламабаде погиб 31 человек.