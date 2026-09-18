Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

Tекст: Елизавета Шишкова

Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, сообщает сайт ЕР.

По словам Якушева, сейчас поступает большое количество обращений из регионов о расширении перечня объектов социальной газификации. «На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы.

Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.