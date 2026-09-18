Эксперт: Российская избирательная система оказалась эффективной даже в условиях СВО

Политолог Ляховецкий: Высокая явка на выборах говорит о единстве общества

Tекст: Андрей Резчиков

«Первый день голосования уже показал высокую явку – к 20:01 мск она превысила 23% по стране. Для рабочей пятницы это значительный результат. Кроме того, Москва традиционно задает тренды в электронном голосовании, поэтому высокий процент участия отражает доверие как к избирательной системе в целом, так и к дистанционному формату в частности», – отметил политолог Никита Ляховецкий, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По прогнозу собеседника, в выходные явка продолжит расти. «Пик ожидается вечером в воскресенье: многие откладывают голосование до последнего момента. Участковые комиссии с пониманием относятся к тем, кто приходит уже перед закрытием участков», – пояснил Ляховецкий.

Политолог также напомнил, что президент России Владимир Путин в своем обращении призвал граждан прийти на участки и выразить свою позицию. «Россия подвергается беспрецедентному внешнему давлению, поэтому сплоченность, которую граждане демонстрируют на выборах, – это не только гражданский акт, но и сигнал доверия и единства перед лицом угроз», – подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Ляховецкого, информационные кампании и попытки противника сорвать голосование продолжаются. Однако они не влияют на ход выборов. «К тому же система наблюдения, в которой участвуют кандидаты, Общественная палата, онлайн-мониторинг и международные наблюдатели, не зафиксировала значимых нарушений, которые могли бы поставить процедуру под сомнение», – добавил эксперт.

По мнению политолога, это свидетельствует об устойчивости российской избирательной системы даже в условиях специальной военной операции. Отдельно он отметил работу комиссий в приграничных регионах. «Особого уважения заслуживают сотрудники комиссий, которые регулярно подвергаются террористическим атакам, но продолжают исполнять свой долг и обеспечивать проведение голосования», – отметил Ляховецкий.

Говоря о дальнейшем ходе кампании, эксперт ожидает более спокойного второго дня. «Основной пик активности избирателей придется на воскресенье, когда на участки придут те, кто откладывал голосование по бытовым причинам. Явка в целом остается высокой, а процесс – стабильным и предсказуемым», – резюмировал Ляховецкий.

В пятницу в России стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени с пятницы по воскресенье, которое является основным и завершающим днем единого голосования. Президент России Владимир Путин отдал свой голос в электронном формате из кабинета в Кремле. Более 1 млн российских избирателей тоже воспользовались системой дистанционного электронного голосования.