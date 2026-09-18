В Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в Европе

Вице-премьер Чехии Гавличек: Европа вступает в новый энергетический кризис

Tекст: Денис Тельманов

Оптовая стоимость природного газа на европейском рынке достигла максимума с конца 2022 года, передает РИА «Новости». На этом фоне чешский политик выступил на международной конференции по вопросам энергетической безопасности.

«Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен», – заявил Гавличек.

Потребители пока не ощутили серьезного удара из-за долгосрочных контрактов, однако тарифы неизбежно вырастут через несколько месяцев. Цена газа на хабе TTF превысила 84 евро, что более чем вдвое выше показателей начала года.

Для стабилизации ситуации Прага ищет союзников. Министр предложил отложить внедрение системы квот на выбросы ETS 2, запланированное на 2028 год.

Также республика планирует добиваться ограничения действующей системы для ряда промышленных отраслей.

Европейские страны допустили серьезные ошибки при поспешном переходе на новые стандарты, отметил глава ведомства. При дальнейшем удорожании энергоносителей правительство готово установить предельные цены на электричество без ущерба для государственного бюджета.

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