Премьер Греции предрек стране тяжелую зиму из-за топливного кризиса

Премьер Греции Мицотакис предрек стране тяжелую зиму из-за топливного кризиса

Tекст: Денис Тельманов

Греческий премьер предупредил сограждан о грядущих трудностях во время встречи с президентом страны Константиносом Тасуласом, передает РИА «Новости». По его словам, на стоимость нефти оказывают сильное давление боевые действия в Красном море.

«Нас ожидает сложная зима. Мы находимся в условиях беспрецедентных геополитических потрясений», – подчеркнул глава правительства Греции. Он также отметил, что конфликт на Украине продолжается, а кризис на Ближнем Востоке не подает признаков урегулирования.

Наибольшие проблемы могут возникнуть в северных регионах Греции, где традиционно выше потребность в топливе для отопления.

При этом действующие правила Европейского союза не позволяют властям снизить налоговую нагрузку без сокращения других расходов или повышения сборов.

Для решения этой проблемы Кириакос Мицотакис намерен поднять вопрос о временном снижении специального налога на уровне Европейского совета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грядущей зимой европейский регион столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов из-за ближневосточного кризиса.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков назвал изменение логистики главной причиной перебоев с топливом.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев спрогнозировал максимальный ущерб для европейских государств от проблем с энергоресурсами.