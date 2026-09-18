Нобелевский фонд сообщил об увеличении размера премии лауреатам

Сумму Нобелевской премии увеличили до 1,2 млн долларов в каждой категории

Tекст: Денис Тельманов

«Нобелевский фонд принял решение, что размер Нобелевской премии 2026 года составит 12 млн шведских крон в каждой категории», – приводит РИА «Новости» заявление Нобелевского фонда. Уточняется, что выплаты победителям увеличили на 1 млн шведских крон, что эквивалентно 100 тыс. долларов.

За последние 15 лет финансовая составляющая награды неоднократно пересматривалась, в том числе в сторону уменьшения.

Имена новых обладателей престижной премии станут известны в период с 5 по 12 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевский фонд решил объявить лауреатов премий 2026 года с 5 по 12 октября.

Норвежский нобелевский комитет сообщил о выдвижении 287 кандидатов на премию мира.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о превращении Нобелевской премии в политический инструментарий.