МИД выразил соболезнования семьям жертв теракта в Пакистане

Члены избиркомов Бурятии встретили избирателей в национальных костюмах

Tекст: Вера Басилая

В дни голосования на некоторых избирательных участках члены комиссий встречают избирателей в национальных костюмах, сообщает избирком Бурятии в соцсети «ВКонтакте».

«Эта инициатива стала яркой особенностью текущей избирательной кампании и проходит в рамках Года единства народов России», – пояснили представители ведомства.

Подобные акции проходят и в других регионах страны. Во Владивостоке восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой надели русские наряды и исполнили песню «Матушка-земля» для пришедших голосовать. На другом участке студенты колледжа испекли пирожки для угощения посетителей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оказался 51-м проголосовавшим на своем участке, пишут «Известия».

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

Для обеспечения безопасности Центральная избирательная комиссия назначила на всех участках ответственных за эвакуацию сотрудников.