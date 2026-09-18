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    18 сентября 2026, 17:24 • Новости дня

    Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе c Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение в восьмой раз продлить временный запрет на предоставление убежища мигрантам на границе с Белоруссией еще на 60 дней, сообщило МВД республики.

    Польские власти приняли решение о продлении запрета на прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Белоруссией еще на 60 дней, передает ТАСС. «С сегодняшнего дня – 18 сентября – на следующие 60 дней вступает в силу временная приостановка права на убежище на границе с Беларусью. Это уже восьмое продление с момента введения данного механизма», – говорится в сообщении МВД Польши в соцсетях.

    Соответствующее решение было одобрено Сеймом 9 сентября. Изначально ограничение на подачу прошений об убежище было введено правительством Польши в конце марта 2024 года на 60 дней. Впоследствии эта мера неоднократно продлевалась на аналогичный срок.

    Утвержденный на законодательном уровне механизм вызвал критику со стороны правозащитных организаций и представителей польских левых политических сил.

    В конце августа польские власти продлили действие буферной зоны на границе с Белоруссией до конца ноября.

    В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

    Ранее премьер-министр страны Дональд Туск назвал право на убежище инструментом гибридной войны.

    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Лукашенко заявил о выгоде разрыва единства России и Белоруссии для Запада

    Лукашенко: Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул невозможность обсуждения сотрудничества с российской стороной в угоду западным странам во время выступления на молодежном форуме.

    Глава государства выступил на мероприятии, посвященном Дню народного единства, передает ТАСС. Белорусский лидер отметил попытки вмешательства во внутренние дела страны во время президентских выборов 2020 года.

    «Попробовали нас на зуб – не получилось. Мечтают, но вслух не говорят. Я понимаю: Западу выгодно разорвать единство», – заявил политик.

    Он добавил, что в самом начале переговоров предупредил американскую сторону о невозможности вынесения отношений с Россией и Китаем за скобки. По словам президента, именно эти государства помогли Белоруссии справиться с санкционным давлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

    Ранее белорусский лидер подчеркнул невозможность разрыва союза двух стран.

    В прошлом году глава республики указал на укрепление двусторонних отношений на фоне западных санкций.

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    17 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

    Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

    Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

    Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

    В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.

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    17 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    США сняли санкции с нескольких белорусских компаний

    Минфин США снял санкции с белорусской компании «Лакокраска»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов приняло решение о снятии ограничений с нескольких белорусских предприятий.

    Американские власти убрали из санкционных списков ряд предприятий Белоруссии, включая компанию «Лакокраска» и крупный деревообрабатывающий концерн, передает РИА «Новости». «Следующие исключения были сделаны из списка: ОАО «Лакокраска», – отмечается в официальном документе американского Минфина.

    Помимо этого предприятия, санкционные меры больше не распространяются на Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

    Накануне спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул пообещал отменить ограничения против белорусских компаний.

    В марте Вашингтон и Минск приступили к подготовке большой двусторонней сделки.

    Позже Белый дом потребовал от Киева открыть рынок для белорусского калия.

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    17 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Лукашенко исключил претензии Минска на чужие территории

    Лукашенко: Белоруссии не нужна чужая территория, но и свою она не отдаст

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии территориальных претензий к другим государствам и готовности защищать собственные земли.

    Лукашенко выступил с речью во время молодежного форума, приуроченного ко Дню народного единства. В ходе своего выступления он затронул вопрос территориальной целостности страны, передает РИА «Новости».

    «Так сложились обстоятельства – и мы признали, что это наша земля. Формула, пока я у власти, одна – чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим», – подчеркнул белорусский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Александр Лукашенко исключил возможность нападения республики на соседние государства.

    Летом он предупредил о риске начала войны с НАТО из-за вступления Минска в украинский конфликт. Ранее белорусский лидер раскрыл планы зарубежной оппозиции по разделу страны.

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    17 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Литва решила ввести всеобщий призыв на военную службу к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу к 2030 году.

    «Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – отмечается в подписанной хартии, передает ТАСС.

    Согласно данным социологических исследований, более 76% граждан поддерживают данную инициативу. Напомним, срочная служба в литовской армии была возвращена в 2015 году из-за обострения геополитической ситуации. Изначально мера вводилась на пять лет, однако позже парламент утвердил ее на постоянной основе, а теперь рассматривается вопрос о всеобщем призыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке страны к введению всеобщей воинской повинности.

    В прошлом году Сейм одобрил поправки об обязательном девятимесячном призыве юношей от 18 до 22 лет.

    В августе Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой добровольцев для формирования военного контингента в балтийской республике.

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    17 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Подозреваемого в поджоге синагоги задержали в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    На западе Германии неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины, бросив пакеты с горючей жидкостью в запасной вход, пишет газета Judische Allgemeine.

    Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в нападении на культовое сооружение в городе Вупперталь, передает ТАСС со ссылкой на Judische Allgemeine. Злоумышленник метнул несколько пакетов с зажигательной смесью в сторону дверей, после чего попытался скрыться с места преступления.

    Возгорание удалось оперативно ликвидировать в течение нескольких минут. В результате инцидента никто не пострадал, начато официальное расследование.

    Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер осудил случившееся. «В период главных иудейских праздников снова совершено нападение на синагогу», – заявил он.

    По его словам, произошедшее свидетельствует о прогрессирующей нормализации ненависти к евреям, а время для атаки было выбрано не случайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года сотрудники ФСБ задержали в Ярославле сторонника международной террористической организации при подготовке поджога синагоги.

    В октябре 2025 года российские спецслужбы предотвратили теракты на еврейских религиозных объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

    В августе того же года неизвестные злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью во входную часть синагоги в Обнинске Калужской области.

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