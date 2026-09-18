При атаке боевиков на грузовик с военными в Таиланде погибли два человека

Tекст: Денис Тельманов

«Грузовик с военнослужащими местных добровольных сил самообороны Таиланда был подорван самодельным взрывным устройством и обстрелян из автоматического оружия в провинции Наративат. В результате нападения двое военнослужащих погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести», – приводит РИА «Новости» сообщение Thai PBS.

Оперативное командование внутренней безопасности, к которому относилось подразделение, считает, что за нападением стоит одна из групп боевиков-сепаратистов, действующих на юге страны.

Провинция Наративат, а также соседние Ялла и Паттани, граничащие с Малайзией, ранее входили в полунезависимый султанат Паттани. В начале ХХ века этот регион стал частью Сиама (современного Таиланда).

За последние 100 лет здесь регулярно возникали сепаратистские движения малайцев-мусульман. Очередное обострение началось в 2004 году, и с тех пор в конфликте погибло более 7 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вооруженные экстремисты атаковали контрольно-пропускной пункт в южной провинции Таиланда.

В январе радикальные группировки подорвали 11 автозаправочных станций в Наратхивате и соседних регионах.

В ноябре прошлого года двое таиландских военнослужащих получили ранения при взрыве мины во время патрулирования.