Волонтеры вернули исторический облик старинному маяку в Мурманской области

Tекст: Валерия Городецкая

Результаты масштабного труда волонтеров высоко оценил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Добираться и работать в тяжелых северных условиях – на это способен далеко не каждый, а эти люди делают это не первый год. В этом и есть та самая сила северных людей – в их надежности, ответственности и готовности помогать», – сказал глава региона.

Исторический облик сооружению возвращали активисты из 20 российских городов. В ходе реставрации специалисты отремонтировали винтовую лестницу, укрепили башню и покрасили 500 квадратных метров поверхности. Для проведения строительных работ потребовалось три тонны штукатурки и полторы тонны металла.

Руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис отметила важность сохранения памяти о развитии маячного дела. По ее словам, в следующем году к инициативе присоединится Вологодская область. Высокий уровень организации проекта также подчеркнул начальник маячной службы ВМФ России Олег Гайдай.

Инициатива активно развивается при поддержке Северного флота и российского правительства. В следующем году добровольцы планируют приступить к ремонту Цыпнаволокского маяка на полуострове Рыбачий.

В прошлом году руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис анонсировала реставрацию четвертого навигационного объекта.

Этим летом мурманские добровольцы обследовали акваторию возле острова Кильдин ради спасения раненого кита.

В августе участники партнерского экологического проекта «Чистая Арктика» развернули российский триколор на мысе Челюскин.