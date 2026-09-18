Более 200 тыс. представителей МСП получат выплаты от Wildberries

Tекст: Тимур Шайдуллин

Маркетплейс Wildberries 1 октября начнет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак беспилотников на логистические объекты, передает ТАСС. «Wildberries (входит в Группу RWB) с 1 октября текущего года проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании», – сообщили в RWB.

В компании отметили, что общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тыс. продавцов. Это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего предпринимательства. Эти меры поддержки стали возможны в том числе благодаря решениям государства.

В дни выплат партнеры получат персональные уведомления на портале продавца. Представители Wildberries и Russ добавили, что компания продолжает разрабатывать механизмы поддержки для предпринимателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле основательница маркетплейса Татьяна Ким анонсировала первые начисления для 88 тыс. пострадавших продавцов.

Позже глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о подготовке государственных механизмов помощи партнерам платформы. В августе компания совместно с «Росгосстрахом» запустила программу добровольного страхования товаров от рисков падения беспилотников.