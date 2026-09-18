Пентагон показал видео с летящим на огромной скорости НЛО

Военное министерство США опубликовало кадры полета НЛО над Ближним Востоком

Tекст: Денис Тельманов

Запись вошла в шестой пакет архивных данных американского военного ведомства, передает ТАСС. На кадрах запечатлено стремительное перемещение загадочного аппарата над сушей и водной поверхностью.

В официальном документе уточняется, что съемка велась на Ближнем Востоке в 2024 году. В пояснительной записке говорится: «НЛО на нем представляет собой белую круглую сферу, движущуюся со скоростью 500 миль в час».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американское Министерство обороны разместило в открытом доступе пятый пакет архивных материалов о неопознанных летающих объектах.

Месяцем ранее военное ведомство представило четвертую часть рассекреченных исторических документов.

Самая первая публикация десятков фотографий и видеозаписей состоялась на сайте Пентагона в мае.