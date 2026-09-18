Столетний ветеран проголосовал на выборах в Архангельской области

Столетний ветеран Михаил Тюряпин проголосовал на выборах в Архангельской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Пинежского округа Архангельской области Михаил Тюряпин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, передает РИА «Новости». Он одним из первых пришел на избирательный участок в родной деревне Воепала, сообщило правительство региона.

«Почетный житель Пинежского округа Михаил Тюряпин одним из первых пришел на избирательный участок в родной деревне Воепала, чтобы отдать свой голос за будущее страны», – говорится в сообщении правительства.

На участке ветерана встретили с особым вниманием. В знак почтения к его фронтовым заслугам, богатому жизненному опыту и активной гражданской позиции ему вручили цветы, а также угостили чаем с конфетами.

В военные годы Михаил Тюряпин служил на Дальнем Востоке, а в августе 1945 года в составе 2-го Дальневосточного фронта участвовал в Маньчжурской стратегической операции. После войны он долгие годы работал в Красноборском лесопункте Пинежского леспромхоза. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Вместе с женой он воспитал шестерых детей, сейчас у него 15 внуков и 29 правнуков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области свой голос на выборах отдал 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Федяев.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил избирательный участок в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров проголосовал в электронном формате.