Золотые резервы России сократились до 73 млн тройских унций впервые с 2020 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Золотые резервы Банка России в августе сократились до 73 млн тройских унций, что соответствует показателям начала 2020 года, выяснило РИА «Новости». Снижение запасов драгоценного металла наблюдается с начала 2026 года, отмечает агентство. В январе объем резервов составлял 74,8 млн унций, а к завершению первого полугодия он сократился до 73,4 млн унций.

В последний месяц лета тенденция сохранилась, и запасы уменьшились еще на 200 тыс. унций. В результате показатель достиг минимального значения с 1 января 2020 года. В общей сложности с начала года золотой запас регулятора сократился на 1,8 млн тройских унций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале золотой запас Центрального банка России снизился до 74,3 млн тройских унций. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о шестом месте страны в мире по объему запасов этого драгоценного металла.

В конце лета инвестиции в золото принесли инвесторам рекордную доходность на российском финансовом рынке.