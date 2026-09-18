СК: Подросток пропал во время рыбалки на реке Водле в Карелии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины в акватории реки Водлы в Карелии, сообщает региональное СУ СК России в соцсети «Вконтакте». Погибшая ушла на рыбалку с сыном 15 сентября и перестала выходить на связь.

Они отправились на лодке в район поселка Бочилово Пудожского района. Вечером того же дня местные жители обратились в правоохранительные органы с заявлением об их безвестном исчезновении.

«16 сентября 2026 года в ходе поисковых мероприятий в акватории реки, примерно в километре вниз по течению от поселка Бочилово, в 100 метрах от берега было обнаружено тело женщины», – говорится в сообщении ведомства. Там же были найдены лодка и рыболовные снасти.

Местонахождение подростка пока не установлено, поисковые работы в акватории водоема продолжаются. В ходе доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти семилетнего мальчика на Ладожском озере в Карелии.

В августе спасатели извлекли тело 16-летнего юноши из карьера в Нижегородской области. В том же месяце сотрудники МЧС обнаружили погибшего подростка в реке Ингода в Забайкальском крае.