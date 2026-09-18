Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

«Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительные стимулы для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма, это более высокое качество сервиса и скорость обслуживания пассажиров», – приводит Кремль в Max слова главы государства.

В аэропорту Барнаула заработал новый пассажирский терминал, способный пропускать до 600 человек в час, передает РИА «Новости». Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь увеличится до 875,5 тыс. человек, что повысит туристическую привлекательность региона. Новый терминал в Оренбурге превосходит старый в 3,5 раза, увеличив пропускную способность до одной тысячи пассажиров в час.

В Махачкале ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и командно-диспетчерский пункт. Реконструкция позволит принимать любые типы самолетов в сложных метеоусловиях и увеличит пропускную способность аэропорта в 1,5 раза – до 4 млн человек в год. В Пскове также открылся новый терминал.

В аэропорту Южно-Сахалинска завершилась модернизация пункта пропуска, увеличившая его пропускную способность до 600 пассажиров в час. Для развития международного туризма там установили 20 кабин паспортного контроля, в том числе десять автоматизированных систем «Сапсан» с биометрией. Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета.

В сентябре прошлого года глава государства по видеосвязи открыл современный международный терминал в Хабаровске.

Ранее российский лидер принял участие в церемонии запуска новых аэровокзальных комплексов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе.

Президент призвал руководителей регионов улучшить транспортную инфраструктуру вокруг новых воздушных гаваней.