Возникший после атаки БПЛА пожар на кубанском НПЗ ликвидирован

Tекст: Елизавета Шишкова

Окончательная победа над огнем на предприятии «Славянск ЭКО» была зафиксирована днем, передает ТАСС. Инцидент на объекте произошел 13 сентября после атаки беспилотного летательного аппарата. Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района опубликовала официальное заявление о завершении спасательных работ.

«14:30 мск ликвидация пожара на «Славянск ЭКО» завершена», – говорится в сообщении ведомства. Специалисты работали на месте происшествия несколько суток, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня падение обломков беспилотника вызвало возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани.

В августе прошлого года фрагменты дрона упали на территорию данного предприятия.

В апреле 2024 года завод частично приостановил работу после ночного налета.