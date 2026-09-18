Хинштейн: Украинский беспилотник взорвался в автобусном парке Курска

Tекст: Денис Тельманов

Украинский беспилотный летательный аппарат упал и сдетонировал в автобусном парке Курска, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории пассажирского автотранспортного предприятия.

«В Курске беспилотник упал на территорию автобусного парка. БПЛА взорвался на территории ПАТП. По предварительным данным, обошлось без серьезных повреждений», – сообщил Хинштейн.

Глава региона добавил, что в результате взрыва у пяти автобусов выбило стекла. Один из сотрудников предприятия получил акубаротравму, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября силы ПВО перехватили над Курской областью более сотни беспилотников.

В начале месяца украинский дрон врезался в многоквартирный жилой дом на окраине Курска.

В конце августа в Рыльском районе из-за атаки вражеского аппарата на автомобиль пострадала местная жительница.