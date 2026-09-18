Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

Регулятор медийного рынка Гвинеи запретил вещание французского новостного телеканала France 24 на территории всей страны, передает ТАСС. В сообщении Высшего органа по коммуникациям (ВОК) Гвинеи, опубликованном порталом Guinee News, уточняется, что запрет распространяется на любые технические средства, включая спутниковое и кабельное телевидение, мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети.
«Разрешение на вещание на территории отзывается. Аккредитация прессы всех его корреспондентов, специальных представителей и сотрудников France 24 в Гвинее отзывается с немедленным вступлением в силу», – говорится в заявлении ведомства. Решение вступило в силу немедленно.
Власти Гвинеи объяснили свой шаг продолжающимися оскорблениями в адрес президента республики Мамади Думбуя со стороны France 24, а также вопиющим нарушением суверенитета страны.
Руководство телеканала ранее отказалось выполнить официальное предписание регулятора и прекратить использование оскорбительных выражений в адрес главы государства.
Запрет на вещание был введен для сохранения общественного порядка, стабильности государственных институтов и имиджа страны.
Как передает агентство AFP, в новостном выпуске France 24 от 14 сентября Мамади Думбуя был назван «президентом-путчистом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией.
Ранее власти Нигера ввели запрет на вещание французского телеканала France 24. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство страны в феврале 2024 года.