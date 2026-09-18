Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

Tекст: Елизавета Шишкова

Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.