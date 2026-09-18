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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    18 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Французский Auchan отказался комментировать передачу российских активов

    Французская компания Auchan не стала комментировать передачу активов в России

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по связям французской компании Auchan Retail Мари Вануа заявила об отказе комментировать указ о передаче российских активов ретейлера во временное управление.

    Французская компания Auchan Retail на данный момент воздерживается от комментариев по поводу перехода ее российских активов под временное внешнее управление, передает РИА «Новости».

    В четверг по указу президента России активы Auchan и Nestle перешли во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение принадлежностью компаний к недружественным странам.

    Подразделение «Ашан Ритейл Россия» работает на отечественном рынке с 2002 года. Оно входит в состав французского холдинга Auchan Holding и считается одним из крупнейших ритейлеров в стране по объемам продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские акции Auchan передали во временное управление.

    В 2024 году французская пресса сообщала о возможной продаже российского филиала ритейлера из-за санкций Европейского союза.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза прошли в Литве

    LRT: В Литве прошли обыски из-за махинаций с деньгами Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Литве началось расследование возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза, правоохранители уже провели обыски у руководства профильного национального агентства, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовская служба расследования финансовых преступлений проводит обыски в национальном платежном агентстве, отвечающем за распределение средств Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «В четверг Служба расследования финансовых преступлений проводит обыски у директора Национального платежного агентства Фортунатаса Диргинчюса. Во вторник также были проведены обыски в Национальном платежном агентстве», – говорится в сообщении LRT. Следствие подозревает чиновников в злоупотреблении полномочиями для предоставления незаконных преимуществ участникам европейских проектов.

    По версии правоохранителей, госслужащие умышленно не выполняли свои обязанности, чем могли нанести значительный ущерб финансовым интересам как Литвы, так и ЕС. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка, которому подчиняется агентство, назвал ситуацию серьезной, отметив масштаб работы учреждения по администрированию государственных и европейских фондов.

    Мажейка добавил, что в случае предъявления обвинений сотрудникам они будут отстранены от должностей, включая руководящие посты. Досудебное расследование курируют делегированные в Литву европейские прокуроры.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от премьера Гинтаутаса Палуцкаса объяснений из-за подозрений в незаконном освоении финансовой помощи ЕС.

    Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в рамках расследования мошенничества при закупках.

    Европейские аудиторы выявили нецелевое расходование миллиардов евро из бюджета Евросоюза под видом финансирования неправительственных организаций.

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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Вещание французского телеканала France 24 запретили в Гвинее

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Гвинеи полностью запретили вещание французского телеканала France 24 в стране из-за оскорблений в адрес президента республики Мамади Думбуя.

    Регулятор медийного рынка Гвинеи запретил вещание французского новостного телеканала France 24 на территории всей страны, передает ТАСС. В сообщении Высшего органа по коммуникациям (ВОК) Гвинеи, опубликованном порталом Guinee News, уточняется, что запрет распространяется на любые технические средства, включая спутниковое и кабельное телевидение, мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети.

    «Разрешение на вещание на территории отзывается. Аккредитация прессы всех его корреспондентов, специальных представителей и сотрудников France 24 в Гвинее отзывается с немедленным вступлением в силу», – говорится в заявлении ведомства. Решение вступило в силу немедленно.

    Власти Гвинеи объяснили свой шаг продолжающимися оскорблениями в адрес президента республики Мамади Думбуя со стороны France 24, а также вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Руководство телеканала ранее отказалось выполнить официальное предписание регулятора и прекратить использование оскорбительных выражений в адрес главы государства.

    Запрет на вещание был введен для сохранения общественного порядка, стабильности государственных институтов и имиджа страны.

    Как передает агентство AFP, в новостном выпуске France 24 от 14 сентября Мамади Думбуя был назван «президентом-путчистом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией.

    Ранее власти Нигера ввели запрет на вещание французского телеканала France 24. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство страны в феврале 2024 года.

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    17 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Итальянская полиция арестовала 17 человек за детскую порнографию

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе масштабной операции против преступной организации итальянские правоохранительные органы задержали злоумышленников, распространявших незаконные материалы через закрытые каналы в мессенджере Telegram, сообщила полиция Италии.

    Стражи порядка пресекли деятельность крупной группировки, торговавшей запрещенным контентом, передает РИА «Новости». «В рамках операции Fly Trap были арестованы 17 человек, входивших в преступную организацию, специализировавшуюся на хранении, распространении и торговле крупными объемами материалов детской порнографии», – сообщили в полиции Италии.

    Злоумышленники использовали платформу Telegram, создав закрытый чат с более чем тысячей участников. Доступ предоставлялся за криптовалюту или обмен новыми незаконными файлами.

    Полицейские под прикрытием изъяли свыше 282 гигабайт данных, включая 22 тыс. видеозаписей и 34 тыс. изображений. Силовики провели 23 обыска по всей стране, конфисковав около 200 электронных устройств.

    Кроме того, в Швейцарии задержали 26-летнего гражданина Италии, который считается одним из главных администраторов этой преступной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по подозрению в распространении материалов о сексуальном насилии над детьми.

    Немецкие следователи разоблачили преступную сеть для публикации кадров издевательств в этом приложении.

    В ходе международной операции Европол задержал 25 человек, причастных к распространению сгенерированной нейросетями детской порнографии.

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    17 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

    Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

    Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

    Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

    В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.

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