Националиста из Подмосковья осудили на 18 лет за теракт

Tекст: Денис Тельманов

«Второй западный окружной военный суд постановил Курбатова Корнелия признать виновным в совершении преступлений… назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Курбатов обвинялся в совершении теракта группой лиц, обучении террористической деятельности и участии в запрещенной организации. Подсудимый полностью признал свою вину.

Следствие установило, что молодой человек разделял взгляды националистической группировки «National Socialism/White Power» (запрещена в России).

В телефоне осужденного нашли инструкции по созданию зажигательных смесей и подготовке к преступлениям. Согласно материалам дела, в назначенный день Корнелий Курбатов совершил поджог здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд приговорил жителя Кузбасса к 12 годам заключения за администрирование националистического канала. В январе несовершеннолетний сторонник группировки National Socialism/White Power из Крыма признался в поджоге автомобилей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух волгоградских подростков из этой же неонацистской организации за подготовку терактов.