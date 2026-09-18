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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle
    ЦИК: Явка на выборы составила более 20%
    Путин открыл новые авиатерминалы в пяти регионах России
    Путин принял участие в подписании договора о поставках МС-21 для «Аэрофлота»
    Путин сообщил о выделении 50 млрд рублей на субсидирование авиабилетов
    В ЦИК показали ролик с частушками членов избиркомов
    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня

    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»

    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    Постпред Полянский: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились

    МИД: Планы Киева сорвать выборы в России с треском провалились
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что регулярные атаки украинских беспилотников не смогли спровоцировать недовольство россиян и сорвать голосование в Государственную думу.

    Российский дипломат поделился подробностями на закрытом заседании постсовета ОБСЕ в Вене. По его словам, на протяжении трех месяцев сотни ракет и дронов ежедневно атаковали отечественные объекты промышленной и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Задача этой кампании была сформулирована предельно откровенно и цинично: спровоцировать недовольство россиян властями и сорвать намеченные на 18-20 сентября выборы в Государственную думу», – отметил Полянский.

    При этом дипломат подчеркнул, что попытки киевских властей дестабилизировать обстановку перед голосованием потерпели сокрушительное фиаско.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о безуспешности попыток украинского руководства воспрепятствовать проведению голосования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» признание Европой итогов выборов в Госдуму.


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    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

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    18 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    На Дальнем Востоке предложили культурно решать проблему нападения медведей

    Tекст: Катерина Туманова

    Выход медведей в населенные пункты Дальнего Востока следует решать не только уничтожением животных, но и повышением культуры людей, отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    Симптомы того, что медведь придет на территорию поселка, связаны с поведением людей, заявил Трутнев. Он указал на то, что связано это со свалкой или тем, что люди умудряются подкармливать зверей.

    «Поэтому первое, что нужно сделать – это повысить культуру обращения с животными, с дикой природой, со зверями, а не просто брать в руки оружие. <...> Немедленно всех пострелять – мне идея не нравится», – приводит слова Трутнева РИА «Новости».

    В регионах Дальнего Востока резко увеличились случаи выхода медведей к населенным пунктам в текущем году. Власти приняли решение отстреливать агрессивных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эколог Кудактин рассказал об опасности прикормленных медведей. Биолог объяснил причины нападения медведей на людей. В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. В Забайкальском нацпарке закрыли туристические маршруты из-за медведей.

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    17 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о результативности усилий властей по снижению инфляции

    Путин: Усилия ЦБ и кабмина по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что работа Центрального банка и правительства по борьбе с ростом цен приносит плоды.

    Путин сообщил о постепенном снижении инфляции в стране, которая по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, передает РИА «Новости». По словам главы государства, ситуация находится под контролем.

    «Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – подчеркнул российский лидер.

    В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

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    17 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии, благодаря которой 18 человек смогли воссоединиться со своими семьями, пишут белорусские СМИ.

    Очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей прошла на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута», передает БелТА. К своим родным из России на Украину отправились 15 граждан, а с Украины к близким возвращаются три человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане.

    Супруги Валентина и Виктор едут к детям на Украину. «Там живут сын и дочка. А мы оба больны – мне надо суставы менять, а у дедушки – болезнь Паркинсона. Я уже не могу обслуживать его», – отметила женщина. Она добавила, что не виделась с дочкой, сыном и внуками около шести лет, и выразила благодарность медицинским работникам.

    Пенсионерка Людмила Александровна едет из Кривого Рога в Москву к мужу, с которым не виделась три года. По ее словам, возвращение через Белоруссию оказалось наиболее удобным вариантом, так как поездка через другие страны, например, Турцию, была бы слишком сложной.

    В этот же день состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Российская сторона передала 252 тела, украинская – 23. Белоруссия продолжает предоставлять безопасные гуманитарные коридоры для обмена между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на белорусско-украинской границе состоялся процесс передачи 15 мирных жителей.

    Российский омбудсмен Яна Лантратова обсудила воссоединение семей с украинским коллегой.

    В июне три российские семьи вернулись на родину через пункт пропуска «Новая Гута».

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    17 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% в реальном выражении по итогам первого полугодия.

    Глава государства озвучил экономические показатели во время профильного совещания, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, доходы населения продолжают уверенно увеличиваться.

    «Растут заработные платы – за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», – сказал Путин.

    В начале сентября президент России сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в стране до 2,3%.

    В конце июля глава государства отметил увеличение заработных плат сотрудников РЖД более чем на 8%.

    Месяцем ранее российский лидер констатировал рост реальных зарплат граждан за пять лет более чем на 30%.

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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

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