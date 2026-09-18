Похитившего 300 млн рублей застройщика осудили в Петербурге

Tекст: Елизавета Шишкова

Выборгский суд Петербурга вынес приговор Павлу Федорову, признавшему вину в крупном мошенничестве, передает ТАСС. «Суд назначил Федорову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере строительства объектов индивидуального жилищного строительства, включая изготовление, монтаж и установку домокомплектов, а равно в сфере привлечения денежных средств граждан для такого строительства, сроком на два года», – заявили в инстанции.

Кроме тюремного срока, инстанция обязала осужденного выплатить потерпевшим материальную компенсацию в размере 182,6 млн рублей. Следствие установило, что в период с 2021 по 2024 год бизнесмен обманул 79 клиентов.

Будучи руководителем компаний «Летвуд» и «Летвуд-М», Федоров похитил свыше 310 млн рублей. Клиенты оплачивали создание и установку модульных жилых домов, однако после заключения договоров коммерсант вводил их в заблуждение относительно сроков сдачи объектов. Для привлечения покупателей он использовал ложную рекламу в СМИ, которую распространяли ничего не подозревающие сотрудники его фирм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Петербурге по обвинению в хищении 35 млн рублей арестовали гендиректора другой строительной компании.

В феврале суд приговорил к семи годам колонии петербургского экс-миллиардера Темура Псутури за аферу с жильем.

В мае хабаровские судьи вынесли обвинительный приговор пособникам похитившего 473 млн рублей дольщиков застройщика.