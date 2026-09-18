Макрон объявил о подготовке плана защиты критически важных объектов от БПЛА

Макрон: Франция подготовит план защиты критически важных объектов от БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Макрон анонсировал создание плана защиты ключевой инфраструктуры и оборонных объектов страны от возможных атак беспилотников и киберугроз, передает ТАСС. «Министр внутренних дел <…> поручит правительству подготовить план защиты нашей критически важной инфраструктуры и наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленности и технологической базы от атак с использованием дронов и кибератак», – подчеркнул Макрон на пресс-конференции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле МИД Франции вызвал посла России из-за серии кибератак на европейскую инфраструктуру.

Весной Париж направил на Кипр средства противодроновой обороны.

До этого Еврокомиссия анонсировала разработку плана по созданию высокотехнологичной «стены из дронов».