Словакия столкнулась с нехваткой газа перед началом зимы

Pravda: Газовые хранилища Словакии заполнились лишь наполовину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дефицит энергоресурсов в стране вызван рекордной стоимостью сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкое издание Pravda. К 17 сентября хранилища газа были заполнены лишь на 52,97%, меньше газа только в хранилищах у Латвии – 47,06%, говорится в материале.

Годом ранее ситуация была значительно стабильнее. В середине сентября 2025 года показатели заполняемости словацких резервуаров превышали 74%.

Аналитики отмечают, что текущая ценовая конъюнктура совершенно не мотивирует газовых трейдеров наращивать закупки. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание топлива в предстоящие зимние месяцы.

Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня.

В середине августа уровень заполненности словацких резервуаров составлял менее половины от общего объема.

Журналисты предрекли резкое подорожание энергии в странах Евросоюза грядущей зимой.