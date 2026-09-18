Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

Кадыров отдал свой голос на выборах в родовом селе Ахмат-Юрте, передает РИА «Новости». Политик прибыл на избирательный участок вместе с матерью Аймани и супругой Медни. До этого там же проголосовали его дети и близкие родственники.

«Выборы проходят в праздничной атмосфере, все голосуют, и я тоже в том числе проголосовал», – поделился глава республики с журналистами. Кадыров добавил, что находится в «боевом» настроении и уверен в высокой явке избирателей.

Политик объяснил свои ожидания тем, что в регионе сохраняются традиционные общественные структуры – тейпы, вирды и тукхумы, которые обеспечат активное участие жителей в голосовании. Многодневные выборы проходят в Чечне 18, 19 и 20 сентября. Жители выбирают главу республики, депутатов Госдумы, регионального парламента и местных представительных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Рамзан Кадыров предоставил избирательной комиссии необходимые документы для участия в выборах.

Весной президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку кандидатуры действующего руководителя жителями республики.

До этого чеченский лидер согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии одобрения со стороны главы государства.