Сбившая мотоциклиста в Москве водительница Bentley оказалась без прав

Tекст: Денис Тельманов

Трагическое ДТП произошло в центре города, когда дорогая иномарка столкнулась с байком, передает РИА «Новости». Выяснилось, что находившаяся за рулем машины женщина не имела водительского удостоверения.

«В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по пункту «в» части четыре статьи 264 УК РФ», – сообщили в правоохранительных органах.

Эта статья применяется при нарушении правил дорожного движения лицом без прав, если оно повлекло гибель человека. Теперь нарушительнице грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полиция завела уголовное дело на виновницу смертельной аварии в центре Москвы.

В начале сентября правоохранители задержали в Ингушетии водителя без прав, сбившего насмерть подростка.

Несколькими днями позже суд в Уфе приговорил к девяти годам колонии виновника ДТП, который также управлял автомобилем без водительского удостоверения.